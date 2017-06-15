Кузнецов удивлен своим увольнением из «Рубина»

Тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов назвал странным свое увольнение из казанского клуба. По его словам, с ним никто из руководства на этот счет не связывался.

«Я действительно покинул «Рубин». Самое интересное, что в клубе мне даже не объявили официально о прекращении сотрудничества. Просто закончился контракт, и все. За проделанную работу меня тоже никто не поблагодарил. Довольно странная ситуация...

Пару дней назад я сдал экзамены на тренерскую категорию PRO. Теперь буду полтора года учиться. Таким образом, я могу сам принять команду в качестве главного тренера. Конечно, сейчас мне было бы интереснее заняться именно самостоятельной деятельностью. Хватит уже помогать кому-то», – заявил Кузнецов.

Стоит отметить, что в «Рубин» 9 июня официально вернулся Курбан Бердыев.