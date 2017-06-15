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    Кузнецов удивлен своим увольнением из «Рубина»

    Тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов назвал странным свое увольнение из казанского клуба. По его словам, с ним никто из руководства на этот счет не связывался.

    «Я действительно покинул «Рубин». Самое интересное, что в клубе мне даже не объявили официально о прекращении сотрудничества. Просто закончился контракт, и все. За проделанную работу меня тоже никто не поблагодарил. Довольно странная ситуация...

    Пару дней назад я сдал экзамены на тренерскую категорию PRO. Теперь буду полтора года учиться. Таким образом, я могу сам принять команду в качестве главного тренера. Конечно, сейчас мне было бы интереснее заняться именно самостоятельной деятельностью. Хватит уже помогать кому-то», – заявил Кузнецов.

    Стоит отметить, что в «Рубин» 9 июня официально вернулся Курбан Бердыев.

    Источник: Известия

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    15.06.2017 10:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 16 июня 2017, 13:18

      ...Д.Кузнецов,спасибо Вам от имени болельщиков пгт Васильева.

      0
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      Рейтинг: +65

      anatolik25 16 июня 2017, 07:52

      Очень не хорошо поступили:(

      0
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      Рейтинг: +64

      Дискотека Бавария. 15 июня 2017, 21:03

      Нежданец

      5
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 15 июня 2017, 16:30

      бикиеч уж распорядился..

      0
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      Рейтинг: +15

      slade58 15 июня 2017, 14:20

      Ноль коментов....всем по барабану. О вот когда рулила из Спартака сопли на кулак наматывает......( родственник Луческу ).....ДА.....всех жалость обуяла.

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