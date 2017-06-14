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  • Каррера: «В новом сезоне «Спартаку» придется стиснуть зубы и терпеть»

Каррера: «В новом сезоне «Спартаку» придется стиснуть зубы и терпеть»

14 июня 2017, 09:17
12

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не собирается жаловаться ну трудности, с которыми предстоит встретиться его команде в новом сезоне. Итальянский специалист с пониманием относится и к выступлению своих футболистов за национальные сборные.

– Вы говорили, что матч Венгрия – Россия не видели. А встречу с Чили?

– Смотрел, ее показывали в Италии.

– Как впечатление?

– Чили сейчас на ходу и на слуху, это серьезная команда. В целом мне понравилось, как против нее выглядела ваша сборная. А самое главное, что никто из моих ребят не получил повреждений.

– Красно-белые вышли из отпуска далеко не в полном составе. При этом футболисты сборной России рискуют совсем не успеть отдохнуть и точно не смогут провести полноценную предсезонную подготовку. Большая проблема?

– Так это ведь объективный момент, что тут поделаешь? «Спартак» – чемпион, а наши ребята выступят на домашнем турнире за свою национальную команду, так что для них может быть лучше? Тренировочный процесс и игровая практика у них будут в сборной, а дальше небольшая передышка – и снова в пекло. У нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть. Но ведь «Спартак» именно к этому и стремился – стать первым в России, сыграть в Лиге чемпионов. Как тут жаловаться?!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Каррера Массимо
Комментарии (12)
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IVAN1975
1497421700
молодец,все правильно!
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RedWhiteFans2
1497421705
Купи себе кнут побольше Массимо. Думаю он тебе пригодится. С ним русская ментальность лучше доходит. Да и короны отлетают ловчее.
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oyabun
1497422288
Правильно сказал Массимо, у сборников предсезонка как раз в играх за сборную и пройдет. Тут главное, чтобы никто больше из ребят не травмировался, и так ключевого игрока на пол года уже потеряли, а равноценной замены пока не видно. И уже потихоньку начинает тревожить отсутствие обещанного усиления. Ну время еще есть, будем надеяться что слова руководства клуба не разойдутся с делом.
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maior-60
1497424748
Усилиться нужно качественно.
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Диктор
1497429643
Хорошо сказал в точку.
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ramos6548
1497430197
Вот вот, работать надо и готовится! Пускай трепом занимаются другие! А мы подождем усилений и начало сезона.
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vshter76
1497434646
Не перестаю поражаться, насколько адекватный человек
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Бугимен
1497452171
Надо всех побеждать назло глорам: ВОДИТЕЛЬ АВТОКОНЮШНИ, девочка lra и.т.д!!! Каррера толковый тренер,и не надо нам тут пукано пускать!Нет,чтобы хорошие написать, вы пишите тут всякую хрень на плетень никому не нужную.Вывод отсюда и минусы у Вас ребята!
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alexivanof197
1497453689
Массимо,мы верим в тебя!!!
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DZHEK_VOROBEY1987
1497462982
Прорвёмся!
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