Каррера: «В новом сезоне «Спартаку» придется стиснуть зубы и терпеть»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не собирается жаловаться ну трудности, с которыми предстоит встретиться его команде в новом сезоне. Итальянский специалист с пониманием относится и к выступлению своих футболистов за национальные сборные.

– Вы говорили, что матч Венгрия – Россия не видели. А встречу с Чили?

– Смотрел, ее показывали в Италии.

– Как впечатление?

– Чили сейчас на ходу и на слуху, это серьезная команда. В целом мне понравилось, как против нее выглядела ваша сборная. А самое главное, что никто из моих ребят не получил повреждений.

– Красно-белые вышли из отпуска далеко не в полном составе. При этом футболисты сборной России рискуют совсем не успеть отдохнуть и точно не смогут провести полноценную предсезонную подготовку. Большая проблема?

– Так это ведь объективный момент, что тут поделаешь? «Спартак» – чемпион, а наши ребята выступят на домашнем турнире за свою национальную команду, так что для них может быть лучше? Тренировочный процесс и игровая практика у них будут в сборной, а дальше небольшая передышка – и снова в пекло. У нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть. Но ведь «Спартак» именно к этому и стремился – стать первым в России, сыграть в Лиге чемпионов. Как тут жаловаться?!