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    Каррера: «В новом сезоне «Спартаку» придется стиснуть зубы и терпеть»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не собирается жаловаться ну трудности, с которыми предстоит встретиться его команде в новом сезоне. Итальянский специалист с пониманием относится и к выступлению своих футболистов за национальные сборные.

    – Вы говорили, что матч Венгрия – Россия не видели. А встречу с Чили?

    – Смотрел, ее показывали в Италии.

    – Как впечатление?

    – Чили сейчас на ходу и на слуху, это серьезная команда. В целом мне понравилось, как против нее выглядела ваша сборная. А самое главное, что никто из моих ребят не получил повреждений.

    – Красно-белые вышли из отпуска далеко не в полном составе. При этом футболисты сборной России рискуют совсем не успеть отдохнуть и точно не смогут провести полноценную предсезонную подготовку. Большая проблема?

    – Так это ведь объективный момент, что тут поделаешь? «Спартак» – чемпион, а наши ребята выступят на домашнем турнире за свою национальную команду, так что для них может быть лучше? Тренировочный процесс и игровая практика у них будут в сборной, а дальше небольшая передышка – и снова в пекло. У нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть. Но ведь «Спартак» именно к этому и стремился – стать первым в России, сыграть в Лиге чемпионов. Как тут жаловаться?!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2017 09:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 14 июня 2017, 20:56

      Прорвёмся!

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 14 июня 2017, 18:21

      Массимо,мы верим в тебя!!!

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 14 июня 2017, 17:56

      Надо всех побеждать назло глорам: ВОДИТЕЛЬ АВТОКОНЮШНИ, девочка lra и.т.д!!! Каррера толковый тренер,и не надо нам тут пукано пускать!Нет,чтобы хорошие написать, вы пишите тут всякую хрень на плетень никому не нужную.Вывод отсюда и минусы у Вас ребята!

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      Рейтинг: +444

      vshter76 14 июня 2017, 13:04

      Не перестаю поражаться, насколько адекватный человек

      3
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 14 июня 2017, 11:49

      Вот вот, работать надо и готовится! Пускай трепом занимаются другие!
      А мы подождем усилений и начало сезона.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июня 2017, 11:40

      Хорошо сказал в точку.

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      Рейтинг: +6627

      maior-60 14 июня 2017, 10:19

      Усилиться нужно качественно.

      3
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 14 июня 2017, 09:38

      Правильно сказал Массимо, у сборников предсезонка как раз в играх за сборную и пройдет. Тут главное, чтобы никто больше из ребят не травмировался, и так ключевого игрока на пол года уже потеряли, а равноценной замены пока не видно. И уже потихоньку начинает тревожить отсутствие обещанного усиления. Ну время еще есть, будем надеяться что слова руководства клуба не разойдутся с делом.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 июня 2017, 09:28

      Купи себе кнут побольше Массимо. Думаю он тебе пригодится. С ним русская ментальность лучше доходит. Да и короны отлетают ловчее.

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      Рейтинг: +1088

      IVAN1975 14 июня 2017, 09:28

      молодец,все правильно!

      2
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