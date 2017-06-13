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    Зобнин: «Уже сегодня вечером снимут дренаж, и я сразу же пойду в зал»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин заявил, что уже сегодняшним вечером начнет тренировки в тренажерном зале после перенесенной вчера операции на колене. Напомним, в товарищеской игре национальной команды с Венгрией (3:0) 23-летний футболист получил частичный разрыв передней и боковой связок. Ранее сообщалось, что приблизительный срок его восстановления составит примерно полгода.

    «Чувствую себя хорошо! Уже сегодня вечером снимут дренаж, и я сразу же пойду в зал. Начинаю потихоньку ходить. Стараюсь разрабатывать колено. Врач говорит, что все зависит только от меня. Привел мне в пример футболиста с похожей травмой, которого он оперировал. Тот восстановился всего за три месяца», – сказал Зобнин.

    В минувшем сезоне хавбек провел 32 поединка, забив два гола и сделав три результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.06.2017 19:20
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1847

      mahan 14 июня 2017, 11:02

      Здоровья Роман. Ждем тебя на поле. В лиге чемпионов ты нам очень нужен.

      3
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      Рейтинг: +130

      Бульба 14 июня 2017, 08:32

      Зобнину здоровья

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 14 июня 2017, 06:57

      Врач- спец ориентирует на 3 месяца, не то что трепло Орлов.

      1
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      Рейтинг: +64

      fanat1244 14 июня 2017, 02:50

      Рома, здоровья и поскорее возвращайся в строй! Спартаку без тебя будет сложно!

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 14 июня 2017, 01:14

      удачного востановления

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 14 июня 2017, 00:03

      Все должно восстановиться,главное не форсировать события и больше плавать брассом!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 июня 2017, 22:01

      Настрой хороший, но с такой травмой не шутят, лучше лишний раз перестраховаться, чем форсируя подготовку, получить в тренировочных условиях рецидив. Ты нам нужен, но лучше основательно подлечиться и слишком не торопить события.

      2
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 13 июня 2017, 22:01

      Удачи!

      2
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 13 июня 2017, 21:40

      Рома,верим в твое скорое возвращение!!!

      2
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 13 июня 2017, 21:39

      Рома ,ты очень нужен СПАРТАКУ!!!!!!!!!!!!,ЗДОРОВЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!!

      2
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