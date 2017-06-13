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  • Зобнин: «Уже сегодня вечером снимут дренаж, и я сразу же пойду в зал»

Зобнин: «Уже сегодня вечером снимут дренаж, и я сразу же пойду в зал»

13 июня 2017, 19:20
22

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин заявил, что уже сегодняшним вечером начнет тренировки в тренажерном зале после перенесенной вчера операции на колене. Напомним, в товарищеской игре национальной команды с Венгрией (3:0) 23-летний футболист получил частичный разрыв передней и боковой связок. Ранее сообщалось, что приблизительный срок его восстановления составит примерно полгода.

«Чувствую себя хорошо! Уже сегодня вечером снимут дренаж, и я сразу же пойду в зал. Начинаю потихоньку ходить. Стараюсь разрабатывать колено. Врач говорит, что все зависит только от меня. Привел мне в пример футболиста с похожей травмой, которого он оперировал. Тот восстановился всего за три месяца», – сказал Зобнин.

В минувшем сезоне хавбек провел 32 поединка, забив два гола и сделав три результативные передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (22)
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pexi81
1497370985
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shinnik
1497371181
Да не торопись.. на Конфедерации и без тебя справятся...
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Mahone
1497372449
Выздоравливай быстрее,впереди Чм,Лига Чемпионов
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zigbert
1497372453
Там классные хирурги,поставят парня на ноги.Думаю Рома сам понимает -спешить здесь не стоит.
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Диктор
1497372606
Не спеши и не торопись-основательно подготовься
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NEON-SM
1497374158
Дзагоев тоже рвался, посмотри ща на него, один из в перспективе лучших игроков валяется в лазарете, за сборную не играл толком уже несколько лет. Иди иди в спортзал...
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Сильвербой
1497374690
Лети ты лучше в Монако, отдохни, шампусика попей, успеешь в спортзал еще!!! Здоровья!!!
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cska-62
1497375432
Здоровья, Роман! И такого отношения к делу! Всё ещё впереди!
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filosof sparty
1497377933
Давай Ромка, лечись хорошо и не спеши особо! Уж лучше лишний месяц полечиться, чем потом опять на полгода в лазарет
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mahan
1497427344
Здоровья Роман. Ждем тебя на поле. В лиге чемпионов ты нам очень нужен.
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