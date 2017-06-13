Зобнин: «Уже сегодня вечером снимут дренаж, и я сразу же пойду в зал»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин заявил, что уже сегодняшним вечером начнет тренировки в тренажерном зале после перенесенной вчера операции на колене. Напомним, в товарищеской игре национальной команды с Венгрией (3:0) 23-летний футболист получил частичный разрыв передней и боковой связок. Ранее сообщалось, что приблизительный срок его восстановления составит примерно полгода.

«Чувствую себя хорошо! Уже сегодня вечером снимут дренаж, и я сразу же пойду в зал. Начинаю потихоньку ходить. Стараюсь разрабатывать колено. Врач говорит, что все зависит только от меня. Привел мне в пример футболиста с похожей травмой, которого он оперировал. Тот восстановился всего за три месяца», – сказал Зобнин.

В минувшем сезоне хавбек провел 32 поединка, забив два гола и сделав три результативные передачи.