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    Кришито: «Вернуться в «Дженоа» – это моя мечта»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы четыре итальянские команды.

    «У меня еще год контракта с «Зенитом», но я хочу вернуться в Италию ради сына. Вернуться в «Дженоа» – это была бы мечта, но сейчас ничего конкретного. Посмотрим, как все сложится в ближайшие дни. Сейчас я планирую отдохнуть», – сказал футболист в интервью Premium Sport.

    Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. Действующий контракт игрока истекает летом 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2017 23:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 13 июня 2017, 09:32

      Как не крути, а дома лучше

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 июня 2017, 08:58

      Успехов дома, Доменико!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 13 июня 2017, 02:53

      мечта любого футболиста вырваться из болота,а не только в дженоа вернуться

      1
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 13 июня 2017, 00:24

      Какого хрена уходил? Понятно заработал, можно и на покой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 13 июня 2017, 00:23

      Того кто хочет уйти не надо с силой держать
      А то судьба Пайета повторится

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      Рейтинг: +65

      anatolik25 13 июня 2017, 00:15

      Да отпустили бы уже, насильно мил не будешь, как говорится.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июня 2017, 00:02

      они тебя раньше не отпустят это же Зенит

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