Кришито: «Вернуться в «Дженоа» – это моя мечта»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы четыре итальянские команды.

«У меня еще год контракта с «Зенитом», но я хочу вернуться в Италию ради сына. Вернуться в «Дженоа» – это была бы мечта, но сейчас ничего конкретного. Посмотрим, как все сложится в ближайшие дни. Сейчас я планирую отдохнуть», – сказал футболист в интервью Premium Sport.

Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. Действующий контракт игрока истекает летом 2018 года.