Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зобнин перенес операцию на колене, срок восстановления – около шести месяцев

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, получивший повреждение крестообразных связок колена в товарищеском матче против Венгрии (3:0), перенес операцию.

    «Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава. Оперировал нашего футболиста профессор Мариани«, – заявил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

    Сообщается, что срок восстановления футболиста составит порядка шести месяцев.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2017 23:11
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июня 2017, 14:21

      Надеюсь , что Мариарти все сделал грамотно . И шесть месяцев - это изначально было понятно . А потом еще кондиции нужно набрать ! Хорошо , если к ЧМ их наберет ! Здоровья !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2017, 10:40

      Удачного и быстрого восстановления!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 13 июня 2017, 10:23

      Роман, здоровья! И возвращайся скорее и еще сильнее!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 июня 2017, 07:56

      Здоровья,возвращайся быстрее.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 13 июня 2017, 06:39

      Выздоравливай!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 13 июня 2017, 05:20

      Я подобное проходил, не езди потом на мотоциклетке, Рома.
      А я дурак...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 13 июня 2017, 02:45

      здоровья и скорейшего восстановления!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 13 июня 2017, 01:42

      Считай пол-сезона выкинуты, плюс реабилитация, жалко...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 13 июня 2017, 01:01

      Главное здоровье

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 13 июня 2017, 00:52

      Обидная травма... Желаю скорейшего выздоровления...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11