Зобнин перенес операцию на колене, срок восстановления – около шести месяцев

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, получивший повреждение крестообразных связок колена в товарищеском матче против Венгрии (3:0), перенес операцию.

«Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава. Оперировал нашего футболиста профессор Мариани«, – заявил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

Сообщается, что срок восстановления футболиста составит порядка шести месяцев.