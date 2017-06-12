Зобнин перенес операцию на колене, срок восстановления – около шести месяцев

Надеюсь , что Мариарти все сделал грамотно . И шесть месяцев - это изначально было понятно . А потом еще кондиции нужно набрать ! Хорошо , если к ЧМ их наберет ! Здоровья !
Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, получивший повреждение крестообразных связок колена в товарищеском матче против Венгрии (3:0), перенес операцию.
«Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава. Оперировал нашего футболиста профессор Мариани«, – заявил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.
Сообщается, что срок восстановления футболиста составит порядка шести месяцев.