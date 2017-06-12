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    «Ювентус» отказал «Челси» в приобретении Сандро за 60 миллионов

    Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро останется в своей нынешней команде. Туринский клуб отклонил очередное предложение по игроку. «Челси» был готов отдать за него 60 миллионов евро.

    Контракт Сандро с «Ювентусом» действует до 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

    Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити».

    В прошедшем сезоне 26-летний бразильский игрок провел в Серии А 27 матчей, забив три гола и сделав пять результативных передач.

    Источник: Daily Mail

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    12.06.2017 01:51
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 12 июня 2017, 10:14

      давай в зенит или в спартак

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 12 июня 2017, 09:17

      и правильно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 12 июня 2017, 08:19

      А зря

      1
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