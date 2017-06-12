«Ювентус» отказал «Челси» в приобретении Сандро за 60 миллионов

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро останется в своей нынешней команде. Туринский клуб отклонил очередное предложение по игроку. «Челси» был готов отдать за него 60 миллионов евро.

Контракт Сандро с «Ювентусом» действует до 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне 26-летний бразильский игрок провел в Серии А 27 матчей, забив три гола и сделав пять результативных передач.