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    «Манчестер Сити» может приобрести Санчеса и сделать его самым высокооплачиваемым игроком клуба

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес во время летнего трансферного окна может перейти в «Манчестер Сити». По информации источника, руководство «горожан» готово предложить чилийцу контракт с недельным окладом в 275 тысяч фунтов стерлингов и сделать его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

    Ранее сообщалось, что 28-летний форвард уже подписал соглашение с «Манчестер Сити».

    В прошедшем сезоне Санчес провел за «Арсенал» в АПЛ 38 матчей, в которых забила 24 мяча и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Daily Star

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    11.06.2017 21:13
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 11 июня 2017, 21:52

      Не отдаст его Арсенал мешку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 11 июня 2017, 21:52

      Хм...Баварцы 475 предлагают так-то...

      0
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