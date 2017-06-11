«Манчестер Сити» может приобрести Санчеса и сделать его самым высокооплачиваемым игроком клуба

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес во время летнего трансферного окна может перейти в «Манчестер Сити». По информации источника, руководство «горожан» готово предложить чилийцу контракт с недельным окладом в 275 тысяч фунтов стерлингов и сделать его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Ранее сообщалось, что 28-летний форвард уже подписал соглашение с «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне Санчес провел за «Арсенал» в АПЛ 38 матчей, в которых забила 24 мяча и сделал восемь результативных передач.