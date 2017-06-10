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    Журналист из Чили сообщил о переходе Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити»

    По данным Ferplei, авторитетный журналист из Чили Фернандо Солабарриета, являющийся сотрудником Mega и Fox Sports, сообщил о переходе нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити».

    В настоящее время «горожан» возглавляет Хосеп Гвардиола, которому 28-летний футболист хорошо знаком по совместной работе в «Барселоне». Помимо этого, ранее сообщалось о предметном интересе к чилийцу со стороны «Баварии».

    Санчес выступает за «канониров» с июля 2014 года. В прошедшем розыгрыше АПЛ он провел 38 матчей, записав на свой счет 24 гола и восемь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2017 16:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 10 июня 2017, 17:00

      Дайте и я попробую?!

      Волейболист сообщает о переходе Месси в Фенербахче!О_о

      Источник:ну пусть будет тот же Бомбардир.ру

      Берете меня в новостники???

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 10 июня 2017, 16:47

      Ух ты, Санчес в МАНСИТИ !! Новость хорошая!!

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 10 июня 2017, 16:45

      ух ты, место освободил Головину )

      2
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > сапёр75 10 июня 2017, 16:59

      не смеши

      -2
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