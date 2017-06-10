Журналист из Чили сообщил о переходе Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити»

По данным Ferplei, авторитетный журналист из Чили Фернандо Солабарриета, являющийся сотрудником Mega и Fox Sports, сообщил о переходе нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити».

В настоящее время «горожан» возглавляет Хосеп Гвардиола, которому 28-летний футболист хорошо знаком по совместной работе в «Барселоне». Помимо этого, ранее сообщалось о предметном интересе к чилийцу со стороны «Баварии».

Санчес выступает за «канониров» с июля 2014 года. В прошедшем розыгрыше АПЛ он провел 38 матчей, записав на свой счет 24 гола и восемь результативных передач.