Источник: Шик перейдет в «Ювентус» за 25 миллионов

Нападающий «Сампдории» Патрик Шик продолжит карьеру в «Ювентусе». Сумма сделки составит 25 миллионов евро. Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

В прошедшем сезоне чех забил 13 голов и отдал пять результативных передач в 35-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего футболиста в 12,75 миллионов евро. Команда Марко Джамполо завершила сезон на десятом месте в турнирной таблице Серии А.

В мае «Бомбардир» писал об интересе к Шику со стороны «Боруссии».