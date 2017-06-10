Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Шик перейдет в «Ювентус» за 25 миллионов

    Нападающий «Сампдории» Патрик Шик продолжит карьеру в «Ювентусе». Сумма сделки составит 25 миллионов евро. Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

    В прошедшем сезоне чех забил 13 голов и отдал пять результативных передач в 35-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего футболиста в 12,75 миллионов евро. Команда Марко Джамполо завершила сезон на десятом месте в турнирной таблице Серии А.

    В мае «Бомбардир» писал об интересе к Шику со стороны «Боруссии».

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2017 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11