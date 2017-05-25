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    «Боруссия» включилась в борьбу за Шика

    Нападающий «Сампдории» Патрик Шик попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Утверждается, что клуб из Германии намерен приобрести 21-летнего форварда в летнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что чешский футболист близок к переходу в «Ювентус».

    В нынешнем сезоне чемпионата Италии Шик забил 11 голов в 31 матче.

    Источник: Bild

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    25.05.2017 13:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 25 мая 2017, 14:45

      Вполне в стиле Дортмунда Шик очень перспективный игрок, но в Боруссии по моему уже настоящий перебор молодых и талантливых , думаю именно по этому они провели этот сезон намного хуже прошлого, тем более такие игроки , как Ройс,Гетце и Шюррле которые думалось должны быть лидерами команды по разным причинам мало сыграли .И лидерами команды пришлось стать Дембеле , Вайгелю,Пулишицу которые в силу возраста не могли тянуть команду весь сезон, в этой связи результаты команды можно считать хорошими , но в следующим сезоне надо лучше.

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