«Боруссия» включилась в борьбу за Шика

Нападающий «Сампдории» Патрик Шик попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Утверждается, что клуб из Германии намерен приобрести 21-летнего форварда в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что чешский футболист близок к переходу в «Ювентус».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Шик забил 11 голов в 31 матче.