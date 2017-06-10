Источник: «Манчестер Юнайтед» предложил за Белотти 70 миллионов

Нападающий «Торино» Андреа Белотти во время летнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Юнайтед». По информации источника, английский клуб сделал предложение туринцам в размере 70 миллионов фунтов стерлингов о переходе 23-летнего итальянца.

Отметим, что сумма отступных, прописанная в контракте игрока, равняется 100 миллионам евро.

В прошедшем сезоне Белотти провел за «Торино» в Серии А 35 матчей, в которых забил 26 голов и сделал пять результативных передач.