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    Источник: «Манчестер Юнайтед» предложил за Белотти 70 миллионов

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти во время летнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Юнайтед». По информации источника, английский клуб сделал предложение туринцам в размере 70 миллионов фунтов стерлингов о переходе 23-летнего итальянца.

    Отметим, что сумма отступных, прописанная в контракте игрока, равняется 100 миллионам евро.

    В прошедшем сезоне Белотти провел за «Торино» в Серии А 35 матчей, в которых забил 26 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Independent.co.uk

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    10.06.2017 09:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +91

      paketiwe 10 июня 2017, 17:19

      2 сезона на неплохом уровне в Торино - всё, 70 миллионов. Что за современные ценники?

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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 10 июня 2017, 10:38

      уже же Морату подписывают за 60 лямов, что еще и Белотти за 70???

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