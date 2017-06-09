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    Кейн будет капитаном сборной Англии в матче против Шотландии

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил о том, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн выведет команду с капитанской повязкой в матче 6-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 против команды Шотландии. Встреча на «Хампден Парк» в Глазго состоится завтра в 19:00 по московскому времени.

    В минувшем сезоне Кейн забил 35 голов и отдал семь результативных передач в 38-ми матчах всех турниров на клубном уровне. Команда Маурисио Покеттино заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, а Кейн стал его лучшим бомбардиром с 29-ю голами в активе.

    Источник: Twitter

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    09.06.2017 21:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 10 июня 2017, 00:07

      битва будет
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