Кейн будет капитаном сборной Англии в матче против Шотландии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил о том, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн выведет команду с капитанской повязкой в матче 6-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 против команды Шотландии. Встреча на «Хампден Парк» в Глазго состоится завтра в 19:00 по московскому времени.

В минувшем сезоне Кейн забил 35 голов и отдал семь результативных передач в 38-ми матчах всех турниров на клубном уровне. Команда Маурисио Покеттино заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, а Кейн стал его лучшим бомбардиром с 29-ю голами в активе.