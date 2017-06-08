Зельке не торопится переходить в АПЛ

Нападающий Дави Зелке прокомментировал свой переход из «РБ Лейпцига» в берлинскую «Герту». В частности, он объяснил нежелание оказаться в клубе английской Премьер-лиги на данном этапе своей карьеры.

«Сейчас мне еще слишком рано переходить в клуб Премьер-лиги. А переход в «Герту» как раз является отличным шагом. Я счастлив, что и в следующем сезоне буду играть в Бундеслиге», – сказал Зелке Sport1.de.

В прошедшем сезоне 22-летний форвард принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.