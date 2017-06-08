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    Зельке не торопится переходить в АПЛ

    Нападающий Дави Зелке прокомментировал свой переход из «РБ Лейпцига» в берлинскую «Герту». В частности, он объяснил нежелание оказаться в клубе английской Премьер-лиги на данном этапе своей карьеры.

    «Сейчас мне еще слишком рано переходить в клуб Премьер-лиги. А переход в «Герту» как раз является отличным шагом. Я счастлив, что и в следующем сезоне буду играть в Бундеслиге», – сказал Зелке Sport1.de.

    В прошедшем сезоне 22-летний форвард принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2017 08:55
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