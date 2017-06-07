Зобнин: «Всю жизнь мечтал выступить в Лиге чемпионов. Надеюсь, такая возможность еще будет»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выразил мнение, что травма крестообразных связок может помешать ему выступить с командой в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, 23-летний футболист получил повреждение во время товарищеского матча с Венгрией (3:0) и может пропустить около пяти месяцев.

– Больно думать о том, что вы теперь можете не сыграть не только на Кубке конфедераций, но и в Лиге чемпионов? Или какая-то надежда, что на обследовании в Италии все окажется не так плохо, остается?

– Я и по своему самочувствию понимаю, что дела не такие... хорошие. Наверное, не сыграю и в Лиге чемпионов. Всю жизнь мечтал выступить в ней, надеюсь, такая возможность еще будет. Но опять же – это футбол, сейчас нужно думать о том, чтобы быстрее сделать обследование, затем, если потребуется, прооперироваться, а потом восстанавливаться. Судьба бросила такой вызов.