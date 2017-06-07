Зобнин: «Всю жизнь мечтал выступить в Лиге чемпионов. Надеюсь, такая возможность еще будет»

Желаем Роману Зобнину скорейшего выздоровления и возвращения в спартаковский строй.
Что и говорить, травма ВЫБИЛА Романа из футбольной колеи!
А травму он получил на ровном месте и по своей вине.
Надо же смотреть куда бежать и как встречать соперника.
Зобнин сам себе привёз эту травму.
Кто так играет???
Первую половину нового сезона 2017/18 Зобнин уже пропускает, как и подготовительный период.
А ведь он очень важен для каждого игрока при подготовке к сезону.
Закладывается функциональный фундамент игрока.
3-4 месяца это минимум без футбола и нагрузок, а как пройдёт лечение - от этого зависит дальнейшая карьера футболиста.
Роман ПРОПУСКАЕТ, по своей ВИНЕ - Кубок Конфедераций, подготовительные сборы Спартака, Лигу чемпионов, чемпионат России, кубок России.
Вот вам цена вопроса одной травмы.
А всё из-за низкой функциональной готовности Зобнина и нагрузок в сборной при подготовке к игре с подопытными венграми.
Конечно, лучше учиться на чужих ошибках, а так Роман теперь будет учиться на своих и ещё лечиться!
Контракт, контрактом, но лучше таких травм НЕ ПОЛУЧАТЬ.
А чтобы их не получать надо ВКЛЮЧАТЬ мозги и работать МОЗГАМИ на футбольном поле и смотреть куда бежать и как встречать соперника.
А когда мозгов нет, то тогда игроки получают такие травмы, которые сами себе ПРИВОЗЯТ!
Вредят сами себе и команде, за которую они выступают.
Руководству Спартака, конечно, спасибо за внимание, а Роману скорейшего выздоровления.
Эта травма должна его многому научить, чтоб в дальнейшем их НЕ ПОЛУЧАТЬ.
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выразил мнение, что травма крестообразных связок может помешать ему выступить с командой в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Напомним, 23-летний футболист получил повреждение во время товарищеского матча с Венгрией (3:0) и может пропустить около пяти месяцев.
– Больно думать о том, что вы теперь можете не сыграть не только на Кубке конфедераций, но и в Лиге чемпионов? Или какая-то надежда, что на обследовании в Италии все окажется не так плохо, остается?
– Я и по своему самочувствию понимаю, что дела не такие... хорошие. Наверное, не сыграю и в Лиге чемпионов. Всю жизнь мечтал выступить в ней, надеюсь, такая возможность еще будет. Но опять же – это футбол, сейчас нужно думать о том, чтобы быстрее сделать обследование, затем, если потребуется, прооперироваться, а потом восстанавливаться. Судьба бросила такой вызов.