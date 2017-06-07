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    Зобнин: «Всю жизнь мечтал выступить в Лиге чемпионов. Надеюсь, такая возможность еще будет»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выразил мнение, что травма крестообразных связок может помешать ему выступить с командой в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    Напомним, 23-летний футболист получил повреждение во время товарищеского матча с Венгрией (3:0) и может пропустить около пяти месяцев.

    – Больно думать о том, что вы теперь можете не сыграть не только на Кубке конфедераций, но и в Лиге чемпионов? Или какая-то надежда, что на обследовании в Италии все окажется не так плохо, остается?

    – Я и по своему самочувствию понимаю, что дела не такие... хорошие. Наверное, не сыграю и в Лиге чемпионов. Всю жизнь мечтал выступить в ней, надеюсь, такая возможность еще будет. Но опять же – это футбол, сейчас нужно думать о том, чтобы быстрее сделать обследование, затем, если потребуется, прооперироваться, а потом восстанавливаться. Судьба бросила такой вызов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2017 23:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -13

      Popularov 8 июня 2017, 11:46

      Желаем Роману Зобнину скорейшего выздоровления и возвращения в спартаковский строй.
      Что и говорить, травма ВЫБИЛА Романа из футбольной колеи!
      А травму он получил на ровном месте и по своей вине.
      Надо же смотреть куда бежать и как встречать соперника.
      Зобнин сам себе привёз эту травму.
      Кто так играет???
      Первую половину нового сезона 2017/18 Зобнин уже пропускает, как и подготовительный период.
      А ведь он очень важен для каждого игрока при подготовке к сезону.
      Закладывается функциональный фундамент игрока.
      3-4 месяца это минимум без футбола и нагрузок, а как пройдёт лечение - от этого зависит дальнейшая карьера футболиста.
      Роман ПРОПУСКАЕТ, по своей ВИНЕ - Кубок Конфедераций, подготовительные сборы Спартака, Лигу чемпионов, чемпионат России, кубок России.
      Вот вам цена вопроса одной травмы.
      А всё из-за низкой функциональной готовности Зобнина и нагрузок в сборной при подготовке к игре с подопытными венграми.
      Конечно, лучше учиться на чужих ошибках, а так Роман теперь будет учиться на своих и ещё лечиться!
      Контракт, контрактом, но лучше таких травм НЕ ПОЛУЧАТЬ.
      А чтобы их не получать надо ВКЛЮЧАТЬ мозги и работать МОЗГАМИ на футбольном поле и смотреть куда бежать и как встречать соперника.
      А когда мозгов нет, то тогда игроки получают такие травмы, которые сами себе ПРИВОЗЯТ!
      Вредят сами себе и команде, за которую они выступают.
      Руководству Спартака, конечно, спасибо за внимание, а Роману скорейшего выздоровления.
      Эта травма должна его многому научить, чтоб в дальнейшем их НЕ ПОЛУЧАТЬ.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 июня 2017, 08:15

      Думаю у Спартака еще не одна Лига Чемпионов впереди.Так что быстрее выздоравливай.

      6
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      Рейтинг: +886

      xColaz 8 июня 2017, 00:32

      Печалька(

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 8 июня 2017, 00:05

      Выздоравливай и восстанавливайся, будет у тебя еще не одна ЛЧ! Верим в тебя и ждем!

      8
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 7 июня 2017, 23:41

      Роман, здоровья! Бедняга

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