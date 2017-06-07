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  • Зобнин: «Всю жизнь мечтал выступить в Лиге чемпионов. Надеюсь, такая возможность еще будет»

Зобнин: «Всю жизнь мечтал выступить в Лиге чемпионов. Надеюсь, такая возможность еще будет»

7 июня 2017, 23:35
5

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выразил мнение, что травма крестообразных связок может помешать ему выступить с командой в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, 23-летний футболист получил повреждение во время товарищеского матча с Венгрией (3:0) и может пропустить около пяти месяцев.

– Больно думать о том, что вы теперь можете не сыграть не только на Кубке конфедераций, но и в Лиге чемпионов? Или какая-то надежда, что на обследовании в Италии все окажется не так плохо, остается?

– Я и по своему самочувствию понимаю, что дела не такие... хорошие. Наверное, не сыграю и в Лиге чемпионов. Всю жизнь мечтал выступить в ней, надеюсь, такая возможность еще будет. Но опять же – это футбол, сейчас нужно думать о том, чтобы быстрее сделать обследование, затем, если потребуется, прооперироваться, а потом восстанавливаться. Судьба бросила такой вызов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (5)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Алекc
1496868070
Роман, здоровья! Бедняга
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mialkov
1496869554
Выздоравливай и восстанавливайся, будет у тебя еще не одна ЛЧ! Верим в тебя и ждем!
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xColaz
1496871142
Печалька(
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Диктор
1496898918
Думаю у Спартака еще не одна Лига Чемпионов впереди.Так что быстрее выздоравливай.
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Popularov
1496911588
Желаем Роману Зобнину скорейшего выздоровления и возвращения в спартаковский строй. Что и говорить, травма ВЫБИЛА Романа из футбольной колеи! А травму он получил на ровном месте и по своей вине. Надо же смотреть куда бежать и как встречать соперника. Зобнин сам себе привёз эту травму. Кто так играет??? Первую половину нового сезона 2017/18 Зобнин уже пропускает, как и подготовительный период. А ведь он очень важен для каждого игрока при подготовке к сезону. Закладывается функциональный фундамент игрока. 3-4 месяца это минимум без футбола и нагрузок, а как пройдёт лечение - от этого зависит дальнейшая карьера футболиста. Роман ПРОПУСКАЕТ, по своей ВИНЕ - Кубок Конфедераций, подготовительные сборы Спартака, Лигу чемпионов, чемпионат России, кубок России. Вот вам цена вопроса одной травмы. А всё из-за низкой функциональной готовности Зобнина и нагрузок в сборной при подготовке к игре с подопытными венграми. Конечно, лучше учиться на чужих ошибках, а так Роман теперь будет учиться на своих и ещё лечиться! Контракт, контрактом, но лучше таких травм НЕ ПОЛУЧАТЬ. А чтобы их не получать надо ВКЛЮЧАТЬ мозги и работать МОЗГАМИ на футбольном поле и смотреть куда бежать и как встречать соперника. А когда мозгов нет, то тогда игроки получают такие травмы, которые сами себе ПРИВОЗЯТ! Вредят сами себе и команде, за которую они выступают. Руководству Спартака, конечно, спасибо за внимание, а Роману скорейшего выздоровления. Эта травма должна его многому научить, чтоб в дальнейшем их НЕ ПОЛУЧАТЬ.
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