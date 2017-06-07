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    Тихонов заявил, что состав «Крыльев Советов» обновится наполовину

    Новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от работы в клубе, а также рассказал об изменениях в составе самарской команды.

    – Андрей Валерьевич, в Самаре очень рады, что вы стали главным тренером «Крыльев Советов». Ровно 5 лет назад, в одном из интервью, вы сказали, что когда-нибудь возглавите «Крылья». Скажите, с какими чувствами вы сейчас начнете работу в Самаре в новом качестве?

    – Я тоже очень рад. Есть огромное желание работать и делать результат. Ощущения самые положительные от того, что возвращаюсь в Самару, но в первую очередь сейчас нам предстоит много работы и поэтому внутри чувство ответственности. Хочется, чтобы самарские болельщики любили «Крылья», как и раньше. Приложим все силы, чтобы вернуться в Премьер-лигу. Попрошу терпения и поддержки.

    – Насколько сильно обновится состав «Крыльев» в предстоящем сезоне?

    – Уже точно можно сказать, что команда наполовину обновится. Часть игроков ушла. Сейчас собираем боеспособный коллектив, который сможет решить ту задачу, которая стоит перед «Крыльями».

    – Вы сами принимаете участие в переговорах с потенциальными новичками «Крыльев»?

    – С несколькими игроками вел переговоры лично, поскольку мне они хорошо знакомы. Работа ведется с утра и до вечера. Мы пытаемся подобрать лучших игроков на позиции, которые нам необходимо закрыть. У меня полный контакт со службами клуба, мы готовимся к сезону.

    – Вы уже успели пообщаться с кем-то из игроков «Крыльев»?

    – Пока нет, поскольку все игроки в отпуске. Обязательно будем общаться на сборах.

    В предстоящем сезоне «Крылья Советов» будут выступать в ФНЛ.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    07.06.2017 14:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 8 июня 2017, 17:47

      Только пару недель назад писали будто Крылья сохранят основу, теперь пишут, что половина игроков уже разбежалась ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 7 июня 2017, 21:17

      Удачи в крыльях!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 июня 2017, 16:23

      Типа поменяют одно крыло
      И скажут, что так и было.
      Главное - хвост.

      0
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      ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 > subbotaspartak 8 июня 2017, 06:08

      Главное клюв.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 7 июня 2017, 16:05

      Удачи тебе Тиша!!!!!!!!!! Молодец,верим в тебя

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 7 июня 2017, 14:19

      Верю родному Бомбардиру. А на Бомбардире указано, что Тихонов тренер Енисея. Получается, что утка))

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