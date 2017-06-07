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  • Тихонов заявил, что состав «Крыльев Советов» обновится наполовину

Тихонов заявил, что состав «Крыльев Советов» обновится наполовину

7 июня 2017, 14:12
6

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от работы в клубе, а также рассказал об изменениях в составе самарской команды.

– Андрей Валерьевич, в Самаре очень рады, что вы стали главным тренером «Крыльев Советов». Ровно 5 лет назад, в одном из интервью, вы сказали, что когда-нибудь возглавите «Крылья». Скажите, с какими чувствами вы сейчас начнете работу в Самаре в новом качестве?

– Я тоже очень рад. Есть огромное желание работать и делать результат. Ощущения самые положительные от того, что возвращаюсь в Самару, но в первую очередь сейчас нам предстоит много работы и поэтому внутри чувство ответственности. Хочется, чтобы самарские болельщики любили «Крылья», как и раньше. Приложим все силы, чтобы вернуться в Премьер-лигу. Попрошу терпения и поддержки.

– Насколько сильно обновится состав «Крыльев» в предстоящем сезоне?

– Уже точно можно сказать, что команда наполовину обновится. Часть игроков ушла. Сейчас собираем боеспособный коллектив, который сможет решить ту задачу, которая стоит перед «Крыльями».

– Вы сами принимаете участие в переговорах с потенциальными новичками «Крыльев»?

– С несколькими игроками вел переговоры лично, поскольку мне они хорошо знакомы. Работа ведется с утра и до вечера. Мы пытаемся подобрать лучших игроков на позиции, которые нам необходимо закрыть. У меня полный контакт со службами клуба, мы готовимся к сезону.

– Вы уже успели пообщаться с кем-то из игроков «Крыльев»?

– Пока нет, поскольку все игроки в отпуске. Обязательно будем общаться на сборах.

В предстоящем сезоне «Крылья Советов» будут выступать в ФНЛ.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. ФНЛ Крылья Советов Тихонов Андрей
Комментарии (6)
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xColaz
1496834364
Верю родному Бомбардиру. А на Бомбардире указано, что Тихонов тренер Енисея. Получается, что утка))
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Mahone
1496840758
Удачи тебе Тиша!!!!!!!!!! Молодец,верим в тебя
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subbotaspartak
1496841805
Типа поменяют одно крыло И скажут, что так и было. Главное - хвост.
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xLINDAx
1496859428
Удачи в крыльях!
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Victor.Vings
1496933249
Только пару недель назад писали будто Крылья сохранят основу, теперь пишут, что половина игроков уже разбежалась ?
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