Тихонов заявил, что состав «Крыльев Советов» обновится наполовину

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от работы в клубе, а также рассказал об изменениях в составе самарской команды.

– Андрей Валерьевич, в Самаре очень рады, что вы стали главным тренером «Крыльев Советов». Ровно 5 лет назад, в одном из интервью, вы сказали, что когда-нибудь возглавите «Крылья». Скажите, с какими чувствами вы сейчас начнете работу в Самаре в новом качестве?

– Я тоже очень рад. Есть огромное желание работать и делать результат. Ощущения самые положительные от того, что возвращаюсь в Самару, но в первую очередь сейчас нам предстоит много работы и поэтому внутри чувство ответственности. Хочется, чтобы самарские болельщики любили «Крылья», как и раньше. Приложим все силы, чтобы вернуться в Премьер-лигу. Попрошу терпения и поддержки.

– Насколько сильно обновится состав «Крыльев» в предстоящем сезоне?

– Уже точно можно сказать, что команда наполовину обновится. Часть игроков ушла. Сейчас собираем боеспособный коллектив, который сможет решить ту задачу, которая стоит перед «Крыльями».

– Вы сами принимаете участие в переговорах с потенциальными новичками «Крыльев»?

– С несколькими игроками вел переговоры лично, поскольку мне они хорошо знакомы. Работа ведется с утра и до вечера. Мы пытаемся подобрать лучших игроков на позиции, которые нам необходимо закрыть. У меня полный контакт со службами клуба, мы готовимся к сезону.

– Вы уже успели пообщаться с кем-то из игроков «Крыльев»?

– Пока нет, поскольку все игроки в отпуске. Обязательно будем общаться на сборах.

В предстоящем сезоне «Крылья Советов» будут выступать в ФНЛ.