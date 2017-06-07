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  • Каррера: «Мы добились серьезного успеха в прошлом сезоне, но теперь нужно готовиться к новому»

Каррера: «Мы добились серьезного успеха в прошлом сезоне, но теперь нужно готовиться к новому»

7 июня 2017, 01:36
6

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера остался рад продлению контракта с московским клубом. Напомним, что итальянский специалист подписал с красно-белыми новое соглашение до 31 мая 2019 года.

– Ваше мнение о продлении соглашения со «Спартаком».

– Рад, что это случилось: я этого хотел, потому что мои мысли связаны именно с этим клубом. Мы добились серьезного успеха в прошлом чемпионате, но это уже история. Теперь нужно готовиться к новому – и очень трудному – сезону. Тем более, старт уже совсем скоро. В конце этой недели игроки выйдут из отпуска и пройдут медосмотр, а на следующей начнем тренировки на базе в Тарасовке.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги «Спартак» под руководством Карреры впервые с 2001 года выиграл золотые медали.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (6)
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Дядя Серёжа
1496802723
К борьбе за большие достижения в сезоне - БУДЬ ГОТОВ!
Усегда готов. (Эх, пионэры)
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Диктор
1496810543
Нужно-но для этого как минимум нужно усилиться.
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paracetamol
1496813754
Неужели дошло?
Ответить
Опорник84
1496821554
Усиление нужно, очень хорошее, под чемпионат и главное под лигу чемпионов! Удачи!
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Mahone
1496838552
Вот теперь нужно доказать свою состоятельность,каждая команда будет выходить на вас с особым настроем,теперь увидим что такое Каррера!!!!!!! Успехов и удачи Спартаку!!!!
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subbotaspartak
1496841356
Теперь и подготовка твоя, Аленичева не будет. Победишь - тебе прибавится, а с него не убудет.
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