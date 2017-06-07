Каррера: «Мы добились серьезного успеха в прошлом сезоне, но теперь нужно готовиться к новому»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера остался рад продлению контракта с московским клубом. Напомним, что итальянский специалист подписал с красно-белыми новое соглашение до 31 мая 2019 года.

– Ваше мнение о продлении соглашения со «Спартаком».

– Рад, что это случилось: я этого хотел, потому что мои мысли связаны именно с этим клубом. Мы добились серьезного успеха в прошлом чемпионате, но это уже история. Теперь нужно готовиться к новому – и очень трудному – сезону. Тем более, старт уже совсем скоро. В конце этой недели игроки выйдут из отпуска и пройдут медосмотр, а на следующей начнем тренировки на базе в Тарасовке.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги «Спартак» под руководством Карреры впервые с 2001 года выиграл золотые медали.