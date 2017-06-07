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    Каррера: «Мы добились серьезного успеха в прошлом сезоне, но теперь нужно готовиться к новому»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера остался рад продлению контракта с московским клубом. Напомним, что итальянский специалист подписал с красно-белыми новое соглашение до 31 мая 2019 года.

    – Ваше мнение о продлении соглашения со «Спартаком».

    – Рад, что это случилось: я этого хотел, потому что мои мысли связаны именно с этим клубом. Мы добились серьезного успеха в прошлом чемпионате, но это уже история. Теперь нужно готовиться к новому – и очень трудному – сезону. Тем более, старт уже совсем скоро. В конце этой недели игроки выйдут из отпуска и пройдут медосмотр, а на следующей начнем тренировки на базе в Тарасовке.

    В минувшем сезоне российской Премьер-лиги «Спартак» под руководством Карреры впервые с 2001 года выиграл золотые медали.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2017 01:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 июня 2017, 16:15

      Теперь и подготовка твоя, Аленичева не будет.
      Победишь - тебе прибавится, а с него не убудет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 7 июня 2017, 15:29

      Вот теперь нужно доказать свою состоятельность,каждая команда будет выходить на вас с особым настроем,теперь увидим что такое Каррера!!!!!!! Успехов и удачи Спартаку!!!!

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 7 июня 2017, 10:45

      Усиление нужно, очень хорошее, под чемпионат и главное под лигу чемпионов! Удачи!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 7 июня 2017, 08:35

      Неужели дошло?

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 июня 2017, 07:42

      Нужно-но для этого как минимум нужно усилиться.

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 7 июня 2017, 05:32

      К борьбе за большие достижения в сезоне - БУДЬ ГОТОВ!

      Усегда готов.
      (Эх, пионэры)

      2
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