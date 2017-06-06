«Спартак» объявил о продлении контракта с Каррерой

«Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Массимо Каррерой. Как сообщается на официальном сайте красно-белых, новое соглашение с итальянским специалистом подписано до 31 мая 2019 года.

Напомним, что предыдущий трудовой договор тренера с московским клубом был рассчитан до лета 2018 года.

В минувшем сезоне «Спартак» под руководством Карреры впервые с 2001 года выиграл золотые медали российской Премьер-лиги.