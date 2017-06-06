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    «Спартак» объявил о продлении контракта с Каррерой

    «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Массимо Каррерой. Как сообщается на официальном сайте красно-белых, новое соглашение с итальянским специалистом подписано до 31 мая 2019 года.

    Напомним, что предыдущий трудовой договор тренера с московским клубом был рассчитан до лета 2018 года.

    В минувшем сезоне «Спартак» под руководством Карреры впервые с 2001 года выиграл золотые медали российской Премьер-лиги.

    Источник: ФК «Спартак»

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    06.06.2017 16:19
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 июня 2017, 22:26

      Это отлично товарищи! Ждём чудес в ЛЧ! Было бы очень круто дойти до 1/4 в ЛЧ и чемпионат вновь завоевать. Эх мечты)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 6 июня 2017, 21:54

      Вперед,Массимо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2017, 19:18

      Ничего другого и не ожидал. Отлично.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 июня 2017, 18:53

      Это главный трансфер, но надеюсь не единственный!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 6 июня 2017, 18:04

      И я двумя руками "за"!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 6 июня 2017, 17:42

      совершенно верно )

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июня 2017, 17:34

      И это правильно.

      4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 июня 2017, 17:27

      Ну и ладно.
      Важно через год сказать: Отрадно...

      2
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 6 июня 2017, 17:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      будет забавно если его в середине сезона уволят)))

      -4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июня 2017, 17:19

      На год продлили. Следующий сезон покажет .

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