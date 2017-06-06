Шевченко – о поражении от Мальты: «Звоночек прозвучал, все должны это понять»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил игру своей команды в проигранном товарищеском матче с Мальтой (0:1). По словам специалиста, этот поединок дал много пищи для размышлений и стал для желто-голубых хорошим уроком.

«Видите, скептики говорили, что Мальта – слабая команда. Мальта умеет защищаться. Мы сегодня создали моменты, но не реализовали. Где-то попробовали дать сыграть всем. Это информативная игра, футболисты были под нагрузкой. Стопроцентных моментов практически не возникало, но у нас было полное преимущество. Мальта забила свой гол со стандартного положения, мы где-то ошиблись. В принципе, это для нас хороший урок.

Это была товарищеская игра. Те, кто сегодня не проснулся, должны поскорее просыпаться. Впереди у нас важный матч. Мы должны быть к нему готовы, но не так, как сегодня. Не знаю, кто и как себя берег. Ритм игры в первом тайме мне не понравился, мы были медленные. Во втором тайме добавили, но надо реализовывать моменты.

Ни перед кем ответственность не снимается. Мы получили очень много информации, теперь знаем, кто в каком состоянии. Мы должны встряхнуться. Впереди очень важная игра в Финляндии. Этот звоночек прозвучал, все должны это понять», – сказал Шевченко.

Ближайший матч отборочного раунда к ЧМ-2018 Украине предстоит провести с Финляндией в воскресенье, 11 июня.