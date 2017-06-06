Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шевченко – о поражении от Мальты: «Звоночек прозвучал, все должны это понять»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил игру своей команды в проигранном товарищеском матче с Мальтой (0:1). По словам специалиста, этот поединок дал много пищи для размышлений и стал для желто-голубых хорошим уроком.

    «Видите, скептики говорили, что Мальта – слабая команда. Мальта умеет защищаться. Мы сегодня создали моменты, но не реализовали. Где-то попробовали дать сыграть всем. Это информативная игра, футболисты были под нагрузкой. Стопроцентных моментов практически не возникало, но у нас было полное преимущество. Мальта забила свой гол со стандартного положения, мы где-то ошиблись. В принципе, это для нас хороший урок.

    Это была товарищеская игра. Те, кто сегодня не проснулся, должны поскорее просыпаться. Впереди у нас важный матч. Мы должны быть к нему готовы, но не так, как сегодня. Не знаю, кто и как себя берег. Ритм игры в первом тайме мне не понравился, мы были медленные. Во втором тайме добавили, но надо реализовывать моменты.

    Ни перед кем ответственность не снимается. Мы получили очень много информации, теперь знаем, кто в каком состоянии. Мы должны встряхнуться. Впереди очень важная игра в Финляндии. Этот звоночек прозвучал, все должны это понять», – сказал Шевченко.

    Ближайший матч отборочного раунда к ЧМ-2018 Украине предстоит провести с Финляндией в воскресенье, 11 июня.

    Источник: Matchday.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2017 23:28
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 09:56

      После вчерашнего болеть буду точно за финнов !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 7 июня 2017, 08:02

      В Россию на ЧМ 2028 всё равно ребята с Майдана не пустят , так что нечего зря суетиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 июня 2017, 07:23

      Не звоночек, а колокольный звон..... И здесь сб. Украины обошла сб России ))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 7 июня 2017, 06:02

      Да букмекеры ликуют!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn > С@НЁК. 7 июня 2017, 06:33

      Так нагло слили, они наверное всей командой на Мальту поставили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 7 июня 2017, 05:35

      Звоночек..
      По моему по всей Украине набаты бьют.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 7 июня 2017, 05:27

      Толи ещё будет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 июня 2017, 04:51

      Просто денег у ФФУ нет, решили на тотализаторе подзаработать

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 7 июня 2017, 02:29

      Звоночек такой - Шевченко тренер никакой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 7 июня 2017, 00:43

      Звонок один - Шавченко , пора бросать это дело и перебираться в Китай .......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 7 июня 2017, 00:05

      ...сколько "заработали"???...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11