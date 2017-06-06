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  • Шевченко – о поражении от Мальты: «Звоночек прозвучал, все должны это понять»

Шевченко – о поражении от Мальты: «Звоночек прозвучал, все должны это понять»

6 июня 2017, 23:28
14

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил игру своей команды в проигранном товарищеском матче с Мальтой (0:1). По словам специалиста, этот поединок дал много пищи для размышлений и стал для желто-голубых хорошим уроком.

«Видите, скептики говорили, что Мальта – слабая команда. Мальта умеет защищаться. Мы сегодня создали моменты, но не реализовали. Где-то попробовали дать сыграть всем. Это информативная игра, футболисты были под нагрузкой. Стопроцентных моментов практически не возникало, но у нас было полное преимущество. Мальта забила свой гол со стандартного положения, мы где-то ошиблись. В принципе, это для нас хороший урок.

Это была товарищеская игра. Те, кто сегодня не проснулся, должны поскорее просыпаться. Впереди у нас важный матч. Мы должны быть к нему готовы, но не так, как сегодня. Не знаю, кто и как себя берег. Ритм игры в первом тайме мне не понравился, мы были медленные. Во втором тайме добавили, но надо реализовывать моменты.

Ни перед кем ответственность не снимается. Мы получили очень много информации, теперь знаем, кто в каком состоянии. Мы должны встряхнуться. Впереди очень важная игра в Финляндии. Этот звоночек прозвучал, все должны это понять», – сказал Шевченко.

Ближайший матч отборочного раунда к ЧМ-2018 Украине предстоит провести с Финляндией в воскресенье, 11 июня.

Источник: Matchday.ua
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина Мальта Шевченко Андрей
Комментарии (14)
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Pres Arsenal
1496782351
Андрей Николаевич,беги с этого дурдома, пока еще 0-10 от финнов не получили
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Viruss28
1496782779
Да кризис в стране поставили на мальту!
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1bear
1496783128
...сколько "заработали"???...
Ответить
stream15
1496791799
Звоночек такой - Шевченко тренер никакой.
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ДАША Д
1496800270
Просто денег у ФФУ нет, решили на тотализаторе подзаработать
Ответить
Дядя Серёжа
1496802912
Звоночек.. По моему по всей Украине набаты бьют.
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С@НЁК.
1496804564
Да букмекеры ликуют!
Ответить
Superviser77
1496809386
Не звоночек, а колокольный звон..... И здесь сб. Украины обошла сб России ))))))
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serhz
1496811732
В Россию на ЧМ 2028 всё равно ребята с Майдана не пустят , так что нечего зря суетиться.
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dok66
1496818565
После вчерашнего болеть буду точно за финнов !
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