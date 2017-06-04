Жардим: «Я получил предложение от «Интера». Но проект в «Монако» еще не завершен»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим заявил, что отклонил предложения из Китая и «Интера», чтобы продлить контракт с французским клубом.

По итогам нынешнего сезоне красно-белые под руководством 42-летнего португальца стали чемпионами Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

«Клубы из Китая были готовы обогатить меня. Также «Интер» сделал мне предложение.

Но, думаю, проект в «Монако» еще не завершен. Я продлю свой контракт, и об этом скоро будет официально объявлено», – сказал Жардим.