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    Жардим: «Я получил предложение от «Интера». Но проект в «Монако» еще не завершен»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим заявил, что отклонил предложения из Китая и «Интера», чтобы продлить контракт с французским клубом.

    По итогам нынешнего сезоне красно-белые под руководством 42-летнего португальца стали чемпионами Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

    «Клубы из Китая были готовы обогатить меня. Также «Интер» сделал мне предложение.

    Но, думаю, проект в «Монако» еще не завершен. Я продлю свой контракт, и об этом скоро будет официально объявлено», – сказал Жардим.

    Источник: Football Italia

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    04.06.2017 20:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2017, 10:32

      Правильно, не надо команду бросать когда только на ноги встать удалось.

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 5 июня 2017, 00:12

      Видимо уговорили игроков не разбегаться.

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