Жардим: «Я получил предложение от «Интера». Но проект в «Монако» еще не завершен»

Правильно, не надо команду бросать когда только на ноги встать удалось.
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим заявил, что отклонил предложения из Китая и «Интера», чтобы продлить контракт с французским клубом.
По итогам нынешнего сезоне красно-белые под руководством 42-летнего португальца стали чемпионами Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.
«Клубы из Китая были готовы обогатить меня. Также «Интер» сделал мне предложение.
Но, думаю, проект в «Монако» еще не завершен. Я продлю свой контракт, и об этом скоро будет официально объявлено», – сказал Жардим.