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Перес: «Зидан может остаться в «Реале» на всю жизнь»

4 июня 2017, 08:38
19

Президент «Реала» Флорентино Перес после победного матча финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1) назвал главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана лучшим в мире специалистом.

«Зидан может остаться в «Реале» хоть на всю жизнь. Я уверен, что каждый поклонник клуба благодарен ему. Когда он впервые попал в «Реал» в 2001 году, он был лучшим игроком в мире, теперь он лучший тренер мира. Зидан у руля команды 17 месяцев, но за это время он добился огромных высот», – сказал функционер в интервью Cadena Ser.

Французский специалист возглавил «Реал» зимой 2016 года.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Ювентус Зидан Зинедин Перес Флорентино
Комментарии (19)
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Garrincha58
1496557192
с таким составом особо не надо обладать тренерским талантом надо просто навести атмосферу в команде и правильно расставить игроков, а остальное они сами все сделают потому что они мастера ну а авторитет Зидана неприкасаем
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vanchope34
1496558649
Перес еще тот пиз..бол!
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александр 59
1496560080
Эти президенты, что болельщики- когда всё хорошо готовы зад лизать, а вот осечка вдруг, то с г....м сожрать
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Эд1970
1496560585
Был великим игроком стал великим тренером.
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SR_4
1496561418
ага,если всю жизнь будет трофеи брать,,,,,знаем тебя Перес!
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neofizer
1496561430
заслужил это.
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Томь вперёд
1496561975
Всё красиво сказал, но что он скажет когда начнутся проблемы...
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NEON-SM
1496563007
Зидан конечно крут, но Перес такой человек, сегодня одно, завтра выгонит и не вспомнит
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multiscan
1496563832
Знаем мы эти "пожизненные" заявления! Стоит только споткнуться человеку, как его тут же выкинут на "свалку" и "спасибо" не скажут.
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T 72
1496565402
Зидан реально гений
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