Перес: «Зидан может остаться в «Реале» на всю жизнь»

Президент «Реала» Флорентино Перес после победного матча финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1) назвал главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана лучшим в мире специалистом.

«Зидан может остаться в «Реале» хоть на всю жизнь. Я уверен, что каждый поклонник клуба благодарен ему. Когда он впервые попал в «Реал» в 2001 году, он был лучшим игроком в мире, теперь он лучший тренер мира. Зидан у руля команды 17 месяцев, но за это время он добился огромных высот», – сказал функционер в интервью Cadena Ser.

Французский специалист возглавил «Реал» зимой 2016 года.