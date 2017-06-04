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    Перес: «Зидан может остаться в «Реале» на всю жизнь»

    Президент «Реала» Флорентино Перес после победного матча финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1) назвал главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана лучшим в мире специалистом.

    «Зидан может остаться в «Реале» хоть на всю жизнь. Я уверен, что каждый поклонник клуба благодарен ему. Когда он впервые попал в «Реал» в 2001 году, он был лучшим игроком в мире, теперь он лучший тренер мира. Зидан у руля команды 17 месяцев, но за это время он добился огромных высот», – сказал функционер в интервью Cadena Ser.

    Французский специалист возглавил «Реал» зимой 2016 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2017 08:38
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 5 июня 2017, 08:50

      Зидану удалось то что не удавалось до него ни одному тренеру мира. А ведь он еще молод..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 4 июня 2017, 13:59

      посмотреть бы на Зидана в низшей категории команды, сможет ли он там себя проявить!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 4 июня 2017, 11:36

      Зидан реально гений

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 4 июня 2017, 11:10

      Знаем мы эти "пожизненные" заявления! Стоит только споткнуться человеку, как его тут же выкинут на "свалку" и "спасибо" не скажут.

      2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 4 июня 2017, 10:56

      Зидан конечно крут, но Перес такой человек, сегодня одно, завтра выгонит и не вспомнит

      4
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 4 июня 2017, 10:53

      В "Реале" не знаю,не уверен,но в сердцах болельщиков "Реала",он останется на всю жизнь!!!

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 4 июня 2017, 10:39

      Всё красиво сказал, но что он скажет когда начнутся проблемы...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 4 июня 2017, 10:30

      заслужил это.

      4
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      Рейтинг: +21

      SR_4 4 июня 2017, 10:30

      ага,если всю жизнь будет трофеи брать,,,,,знаем тебя Перес!

      1
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 4 июня 2017, 10:16

      Был великим игроком стал великим тренером.

      5
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