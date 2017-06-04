Рамос: «Реал» вошел в историю»

Защитник «Реала» Серхио Рамос заявил, что сливочные вошли в историю, защитив титул победителя Лиги чемпионов. Сегодня мадридцы в финале, состоявшемся в Кардиффе, обыграли «Ювентус» (4:1), добыв таким образом вторую победу в турнире подряд.

«Реал» боролся в первом тайме и в итоге победил 4:1. Я очень горжусь этой командой

Сливочные вошли в историю. Мы действительно хотели победить, и достигли того, чего ранее никто никогда не делал – выиграли Лигу чемпионов два раза подряд. Мы допустили очень мало ошибок, поэтому мы достойные победители», – сказал Рамос.