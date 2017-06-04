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    Рамос: «Реал» вошел в историю»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос заявил, что сливочные вошли в историю, защитив титул победителя Лиги чемпионов. Сегодня мадридцы в финале, состоявшемся в Кардиффе, обыграли «Ювентус» (4:1), добыв таким образом вторую победу в турнире подряд.

    «Реал» боролся в первом тайме и в итоге победил 4:1. Я очень горжусь этой командой

    Сливочные вошли в историю. Мы действительно хотели победить, и достигли того, чего ранее никто никогда не делал – выиграли Лигу чемпионов два раза подряд. Мы допустили очень мало ошибок, поэтому мы достойные победители», – сказал Рамос.

    Источник: Football Italia

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    04.06.2017 01:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +288

      NotFound 4 июня 2017, 11:55

      И Рамос вошел в историю как чемпион по симуляциям.
      Интересно почему боковой судья ничего не заметил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      сасас 4 июня 2017, 11:15

      Срамос- чмо, жаль, что тебе Куадрадо по зам не надовал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 июня 2017, 08:20

      Я думал, он просто скотина, так он ещё и дурак. При таком счёте опозориться на весь мир.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 4 июня 2017, 05:50

      Такая блестящая победа... А ты её омрачил своим поступком... Можно было обойтись и без этого.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 4 июня 2017, 02:39

      И ты вошёл как трусливая гнилая с...а!!!!

      4
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 4 июня 2017, 02:20

      Рамос поступил не как победитель

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 4 июня 2017, 02:10

      Особенно Рамос достойно себя вёл на поле.......

      1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 4 июня 2017, 01:34

      Молоды!!! заслуженно!!!

      0
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 4 июня 2017, 01:27

      И Сережа тоже!

      2
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