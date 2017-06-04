Фантазиста: Kybik-Pybik стал победителем финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал»

«Бомбардир» подвел итоги мини-конкурса прогнозов Фантазиста, посвященного финальному матчу Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» (1:4).

Победителем стал Kybik-Pybik, давший 13 правильных ответов и набравший 3600 очков рейтинга. Он получает 5000 болларов в Конкурсе прогнозов.

Второе место занял AndersonSPB, который верно спрогнозировал 12 событий и отстал от победителя на 100 очков. Его приз – 3000 болларов.

Замкнул тройку победителей viking_91, верно ответивший на 11 вопросов и заработавший 3300 очков рейтинга. Ему достаются 2000 болларов.

В ближайшее время победителям будут отправлены их призы.