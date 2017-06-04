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    Фантазиста: Kybik-Pybik стал победителем финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал»

    «Бомбардир» подвел итоги мини-конкурса прогнозов Фантазиста, посвященного финальному матчу Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» (1:4).

    Победителем стал Kybik-Pybik, давший 13 правильных ответов и набравший 3600 очков рейтинга. Он получает 5000 болларов в Конкурсе прогнозов.

    Второе место занял AndersonSPB, который верно спрогнозировал 12 событий и отстал от победителя на 100 очков. Его приз – 3000 болларов.

    Замкнул тройку победителей viking_91, верно ответивший на 11 вопросов и заработавший 3300 очков рейтинга. Ему достаются 2000 болларов.

    В ближайшее время победителям будут отправлены их призы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2017 00:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +133

      абжора 4 июня 2017, 01:40

      Для новичка норм.я на 233 месте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 4 июня 2017, 00:35

      А где правда свой результат глянуть можно?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15388

      японец > Зенит*SPB 4 июня 2017, 00:48

      нажми на слово фантазиста вверху текста

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 4 июня 2017, 00:16

      Парни а свой результат где можно посмотреть?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15388

      японец 4 июня 2017, 00:11

      Кубик-Пубик молодец !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13957

      Shpion23 4 июня 2017, 00:10

      Мои поздравления Кайбик-Пайбику.

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