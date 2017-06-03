Манджукич забил через себя в ворота «Реала», став третьим футболистом отличившимся в финалах ЛЧ за две разных команды

В матче финала Лиги чемпионов «Ювентус» и «Реал» на стадионе «Миллениум» играют вничью – 1:1.

В составе туринского клуба голом через себя отметился Марио Манджукич, ставший третьим футболистом, которому удалось забить в финалах главного еврокубка за две разные команды.

Аналогичным достижением отметился Криштиану Роналду, который отметился забитым мячом в данной игре, а также Велибор Васович.