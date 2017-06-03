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    В тренерский штаб Тихонова в «Крыльях Советов» войдут те же специалисты, что работали в «Енисее»

    Новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал, какие специалисты войдут в тренерский штаб самарской команды. По словам экс-рулевого «Енисея», работать вместе с ним будут те же тренеры, что и в красноярском клубе.

    «Тренерский штаб остается такой же, какой был в «Енисее» – Ежуров Владимир Раимович, тренер вратарей Рожков Анатолий Викторович. Также добавится один тренер по физической подготовке, но пока не назову, кто», – сказал Тихонов.

    «Крылья Советов» в минувшем сезоне вылетели в ФНЛ, заняв 15 строчку в турнирной таблице РФПЛ. Тихонов назначен на должность главного тренера самарской команды 1 июня.

    Источник: ТАСС

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    03.06.2017 13:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 3 июня 2017, 14:54

      удачи Тише ! у крылышек скорее всего задача будет возврат в ПЛ !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 13:42

      Это правильно ! Есть команда , значит есть на кого опереться !

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