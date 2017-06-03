В тренерский штаб Тихонова в «Крыльях Советов» войдут те же специалисты, что работали в «Енисее»

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал, какие специалисты войдут в тренерский штаб самарской команды. По словам экс-рулевого «Енисея», работать вместе с ним будут те же тренеры, что и в красноярском клубе.

«Тренерский штаб остается такой же, какой был в «Енисее» – Ежуров Владимир Раимович, тренер вратарей Рожков Анатолий Викторович. Также добавится один тренер по физической подготовке, но пока не назову, кто», – сказал Тихонов.

«Крылья Советов» в минувшем сезоне вылетели в ФНЛ, заняв 15 строчку в турнирной таблице РФПЛ. Тихонов назначен на должность главного тренера самарской команды 1 июня.