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    «Ювентус» отпразднует победу в Лиге чемпионов в новых футболках

    Появилось изображение футболок «Ювентуса», в которых команда будет праздновать победу в Лиге чемпионов, если такая случится. Футболка окрашена в белый цвет с черным логотипом Adidas, а также обновленной эмблемой клуба, которая должна появиться на официальной форме лишь в следующем сезоне. Также на футболке изображена стилизованная надпись в золотом цвете: «2017 чемпионы Европы».

    Финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» состоится в субботу, 3 июня, в 21:45 по московскому времени в Кардиффе.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2017 08:40
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 3 июня 2017, 14:00

      Да

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      kolbaser105 3 июня 2017, 13:57

      Новая эмблема не о чём...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 3 июня 2017, 13:47

      Верим в Юве

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 3 июня 2017, 13:12

      Верим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 3 июня 2017, 11:50

      медведь не пойман, уже шкуру сдирают?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 3 июня 2017, 11:36

      в этой футболке они будут праздновать победу РЕАЛА!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 3 июня 2017, 11:30

      Верю в Юве!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 июня 2017, 11:29

      Думаю зря они их заказали-Реал победит.

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 3 июня 2017, 11:11

      Круто))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 3 июня 2017, 10:48

      Дурная примета, форму победителей показывать)
      Реал видимо победит)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка > Munez89 3 июня 2017, 11:22

      да,да. именно из-за этого

      2
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