«Ювентус» отпразднует победу в Лиге чемпионов в новых футболках

Появилось изображение футболок «Ювентуса», в которых команда будет праздновать победу в Лиге чемпионов, если такая случится. Футболка окрашена в белый цвет с черным логотипом Adidas, а также обновленной эмблемой клуба, которая должна появиться на официальной форме лишь в следующем сезоне. Также на футболке изображена стилизованная надпись в золотом цвете: «2017 чемпионы Европы».

Финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» состоится в субботу, 3 июня, в 21:45 по московскому времени в Кардиффе.

Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»