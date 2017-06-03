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    Широков: «Слуцкий считает, что вполне способен проявить себя на Западе»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что даже такому специалисту, как экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, найти работу в английской Премьер-лиге будет трудно.

    – Следите за попытками Слуцкого трудоустроиться в Англии?

    – У него есть желание найти работу. Если получится, для него это будет отлично. Желаю ему возглавить команду, которую он сам хочет. Возможно, Слуцкий начнет зарубежную карьеру в чемпионшипе. В Премьер-лигу сразу попасть трудно.

    – Опыта работы в Европе у Слуцкого нет. Это может стать помехой?

    – Вот и посмотрим. Для этого Леонид Викторович и поехал туда, чтобы оценить свои силы. Тренер считает, что вполне способен проявить себя на Западе. Значит, нужно идти и пробовать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2017 06:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +364

      neofizer 5 июня 2017, 11:07

      или в КВНе..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 5 июня 2017, 07:16

      Оставьте его в покое. Пусть работает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 3 июня 2017, 21:18

      Слуцкий учит английский, ищет себе работу в Англии, а в это время хейтеры из России продолжают говорить, какой он плохой тренер. Но мы еще посмотрим.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 3 июня 2017, 17:57

      Очередь за Слуцким длинная?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > aurora5858 5 июня 2017, 16:01

      Очередь ждет результата работы Леонида Викторовича в Англии. Может
      быть и им он откроет дорогу в Англию.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 июня 2017, 10:17

      Слуцкий если что и выигрывал, то благодаря коммерческим талантам Гиннера. Попробуй он дать взятку судье в Англии, интересно будет посмотреть.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 3 июня 2017, 09:20

      Пусть пробует,по-другому никак не узнает на что способен

      4
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > T 72 4 июня 2017, 13:24

      - метод проб и ошибок!?, а не очень ли дорогой может стать эта ошибка!?, ведь Слу - это винтик, тем более "иностранец" в таком огромном механизме, как АПЛ...там своих хватает!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 3 июня 2017, 08:52

      успехов, тебе, Леня...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > bolela_16 4 июня 2017, 13:29

      - может Лёня...?извините, я прочитал, что Вы пожелали успехов какой-то Лени..., кстати, Слу - не мешало бы поработать в Краснодаре!

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 июня 2017, 08:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А Гинер ,а как же благосклонность судей -ведь этого не будет в Англии,остается только кресло сильнее раскачивать.

      -4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 3 июня 2017, 06:50

      Если провалится Слуцкий
      Закроет дорогу в Европу для русских.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > subbotaspartak 3 июня 2017, 09:00

      А она и так закрыта, эта дорога в Европу.

      -1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > subbotaspartak 4 июня 2017, 13:32

      - да и пусть провалится!, не беда - такие, как он всё равно не тонут)))

      -1
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