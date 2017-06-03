Источник: Щесны близок к переходу в «Ювентус»

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает о том, что голкипер «Ромы» Войцех Щесны в ближайшее время может пополнить состав «Ювентуса». Сумма трансфера оценивается в 16 миллионов евро. Ожидается, что 27-летний поляк подпишет четырехлетний контракт с размером заработной платы 4 миллиона евро в год. Источник уточняет, что для переговоров с туринским клубом представители футболиста отказали «Наполи».

В минувшем сезоне Щесны принял участие в 39-ти матчах римского клуба. Портал Transfermarkt оценивает его в 14 миллионов евро. Команда Лучано Спаллетти завершила сезон в Серии А на втором месте. Права на вратаря сборной Польши принадлежат «Арсеналу».