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    Источник: Щесны близок к переходу в «Ювентус»

    Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает о том, что голкипер «Ромы» Войцех Щесны в ближайшее время может пополнить состав «Ювентуса». Сумма трансфера оценивается в 16 миллионов евро. Ожидается, что 27-летний поляк подпишет четырехлетний контракт с размером заработной платы 4 миллиона евро в год. Источник уточняет, что для переговоров с туринским клубом представители футболиста отказали «Наполи».

    В минувшем сезоне Щесны принял участие в 39-ти матчах римского клуба. Портал Transfermarkt оценивает его в 14 миллионов евро. Команда Лучано Спаллетти завершила сезон в Серии А на втором месте. Права на вратаря сборной Польши принадлежат «Арсеналу».

    Источник: Gianlucadimarzio

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    03.06.2017 00:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 3 июня 2017, 09:53

      Это что за наркомания ?!?!?!??!? стапЭ реальность, я сойду.

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 3 июня 2017, 07:18

      За что...

      0
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 3 июня 2017, 02:03

      нафига он там? лаку полировать? если у Юве есть основной вратарь........

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      Рейтинг: +53

      GARIK-Al > ПаХан638 3 июня 2017, 04:33

      Да и 16 млн. это за гранью. Потом его и за 5 не продать.

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > GARIK-Al 3 июня 2017, 21:25

      та да, я думаю Буффон ещё пару сезонов будет в строю, смысла не вижу брать за такую цену вратаря, и не ужели этот Щесны сам не понимает, что пару сезонов он там толком в основе и не поиграет..... если хотят заигрывать новую смену Буффону, тогдаб лучшеб своих из академии молодых раскручивали........

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