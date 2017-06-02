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    Каррера: «Думал, что буду тренером «Спартака» на два матча»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Карреры подвел итог минувшему сезону и поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов.

    Напомним, по итогам нынешнего сезона московский клуб занял в турнирной таблице РФПЛ первое место, став чемпионом России впервые с 2001 года.

    – Возможно, вы скоро сыграете в финале Лиги чемпионов. Состояние владельца «Спартака» Леонида Федуна оценивается в 5,9 миллиардов долларов.

    – Он большой фанат футбола. Финал Лиги чемпионов – трудная задача на данный момент. Мы хотим снова выиграть чемпионат России и как можно дальше пройти в еврокубках.

    – Изначально вы занимали должность помощника.

    – В спорте нужно быть готовым ко всему. Сначала я думал, что буду тренером на два матча. В итоге у нас получилось завоевать трофей.

    – Как вам в России?

    – Я уже начинаю думать о сборах в Австрии, которые начнутся через 15 дней. В Москве все хорошо, за исключением пробок и холода. С языком нет проблем, потому что у меня великолепный переводчик. Он передает не только мои слова, но и эмоции: если я злюсь во время разговора – он воспроизводит это.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: Corrieredellosport

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    02.06.2017 21:44
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 июня 2017, 19:07

      Какой тренер Каррера покажет следующий сезон! Посмотрим!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2017, 10:00

      В новом сезоне будем ещё сильнее. Веди нас к победам Массимо!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 июня 2017, 08:31

      Удачи в новом футбольном году.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 3 июня 2017, 06:57

      На два матча?))) Как говорил один известный персонаж "а вас,Штирлиц,я попрошу остаться")))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 3 июня 2017, 06:46

      ...если я злюсь во время разговора – он воспроизводит это.
      Путину нужно таких переводчиков всех языков на свете.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 июня 2017, 05:46

      Каррере удачи и побед!!!!!!!!!!! Пусть Спартак и др российские клубы выиграют наконец то трофей,Зенит или Цска,но мы,удачи всем клубам!!!!!!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 июня 2017, 01:55

      Мы, болельщики, тоже так думали...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +898

      Krics 3 июня 2017, 00:50

      Удачи Массимо, давно у нас не было такой Команды.
      Ждем с не терпением начала чемпионата, интрига однако.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 июня 2017, 22:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На 1 сезон и 2 матча...

      -6
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      Рейтинг: +130

      Бульба 2 июня 2017, 22:36

      Красава! Каррерим!

      7
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