Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Каррера: «Думал, что буду тренером «Спартака» на два матча»

2 июня 2017, 21:44
11

Главный тренер «Спартака» Массимо Карреры подвел итог минувшему сезону и поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов.

Напомним, по итогам нынешнего сезона московский клуб занял в турнирной таблице РФПЛ первое место, став чемпионом России впервые с 2001 года.

– Возможно, вы скоро сыграете в финале Лиги чемпионов. Состояние владельца «Спартака» Леонида Федуна оценивается в 5,9 миллиардов долларов.

– Он большой фанат футбола. Финал Лиги чемпионов – трудная задача на данный момент. Мы хотим снова выиграть чемпионат России и как можно дальше пройти в еврокубках.

– Изначально вы занимали должность помощника.

– В спорте нужно быть готовым ко всему. Сначала я думал, что буду тренером на два матча. В итоге у нас получилось завоевать трофей.

– Как вам в России?

– Я уже начинаю думать о сборах в Австрии, которые начнутся через 15 дней. В Москве все хорошо, за исключением пробок и холода. С языком нет проблем, потому что у меня великолепный переводчик. Он передает не только мои слова, но и эмоции: если я злюсь во время разговора – он воспроизводит это.

Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

Источник: Corrieredellosport
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Александ1982
1496430505
все таки от тренера много зависит!!! удачи тебе Массимо Каррера
Ответить
Бульба
1496432204
Красава! Каррерим!
Ответить
Nerlinger
1496432327
На 1 сезон и 2 матча...
Ответить
Krics
1496440230
Удачи Массимо, давно у нас не было такой Команды. Ждем с не терпением начала чемпионата, интрига однако.
Ответить
арейская
1496444101
Мы, болельщики, тоже так думали...
Ответить
Mahone
1496457994
Каррере удачи и побед!!!!!!!!!!! Пусть Спартак и др российские клубы выиграют наконец то трофей,Зенит или Цска,но мы,удачи всем клубам!!!!!!!!
Ответить
subbotaspartak
1496461561
...если я злюсь во время разговора – он воспроизводит это. Путину нужно таких переводчиков всех языков на свете.
Ответить
Сармат Ростов
1496462252
На два матча?))) Как говорил один известный персонаж "а вас,Штирлиц,я попрошу остаться")))
Ответить
Диктор
1496467918
Удачи в новом футбольном году.
Ответить
OfaZavr
1496473244
В новом сезоне будем ещё сильнее. Веди нас к победам Массимо!
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
2
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
3
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
1
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
6
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
3
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+