Каррера: «Думал, что буду тренером «Спартака» на два матча»

Главный тренер «Спартака» Массимо Карреры подвел итог минувшему сезону и поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов.

Напомним, по итогам нынешнего сезона московский клуб занял в турнирной таблице РФПЛ первое место, став чемпионом России впервые с 2001 года.

– Возможно, вы скоро сыграете в финале Лиги чемпионов. Состояние владельца «Спартака» Леонида Федуна оценивается в 5,9 миллиардов долларов.

– Он большой фанат футбола. Финал Лиги чемпионов – трудная задача на данный момент. Мы хотим снова выиграть чемпионат России и как можно дальше пройти в еврокубках.

– Изначально вы занимали должность помощника.

– В спорте нужно быть готовым ко всему. Сначала я думал, что буду тренером на два матча. В итоге у нас получилось завоевать трофей.

– Как вам в России?

– Я уже начинаю думать о сборах в Австрии, которые начнутся через 15 дней. В Москве все хорошо, за исключением пробок и холода. С языком нет проблем, потому что у меня великолепный переводчик. Он передает не только мои слова, но и эмоции: если я злюсь во время разговора – он воспроизводит это.

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