The Black Eyed Peas выступят на церемонии открытия финала Лиги чемпионов

Завтра на стадионе в Кардиффе состоится финал Лиги чемпионов. На стадионе «Миллениум» встретятся «Ювентус» и «Реал».

УЕФА сообщила первые данные касаемо церемонии открытия решающего матча. В частности, на церемонии выступит американская хип-хоп группа The Blacked Eyed Peas. Квартет был образован в 1995 году в Лос-Анджелесе и четырежды выигрывал Грэмми как лучший поп-коллектив. Альбом под названием «The E.N.D.», выпущенный в 2010 году, стал мультиплатиновым.

«Мы рассчитываем на ажиотаж среди болельщиков как на стадионе, так и по всему миру. Мы тоже любим футбол и понимаем, насколько важна игра для тех, кто придет на трибуны стадиона или будет смотреть ее дома. Для нас это выступление имеет такой же характер. Мы готовим незабываемое шоу», – сказал участник коллектива Уильям Адамс (will.i.am).

Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

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