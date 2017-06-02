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    The Black Eyed Peas выступят на церемонии открытия финала Лиги чемпионов

    Завтра на стадионе в Кардиффе состоится финал Лиги чемпионов. На стадионе «Миллениум» встретятся «Ювентус» и «Реал».

    УЕФА сообщила первые данные касаемо церемонии открытия решающего матча. В частности, на церемонии выступит американская хип-хоп группа The Blacked Eyed Peas. Квартет был образован в 1995 году в Лос-Анджелесе и четырежды выигрывал Грэмми как лучший поп-коллектив. Альбом под названием «The E.N.D.», выпущенный в 2010 году, стал мультиплатиновым.

    «Мы рассчитываем на ажиотаж среди болельщиков как на стадионе, так и по всему миру. Мы тоже любим футбол и понимаем, насколько важна игра для тех, кто придет на трибуны стадиона или будет смотреть ее дома. Для нас это выступление имеет такой же характер. Мы готовим незабываемое шоу», – сказал участник коллектива Уильям Адамс (will.i.am).

    Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: УЕФА

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    02.06.2017 21:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +75

      тоширо 3 июня 2017, 09:56

      "май хампс" будут петь? :))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      александр 59 3 июня 2017, 07:02

      Ажиотаж обеспечен, красивая солистка плюс футбол

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +214

      Yurini 2 июня 2017, 21:41

      Будет жаркое выступление для вручения Кубка Юве!

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