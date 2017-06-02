«Арарат» подписал двух бывших игроков ЦСКА

Московский «Арарат» объявил о подписании двух новых футболистов. Как сообщается на официальном сайте клуба, команду пополнили голкипер Сергей Ревякин и форвард Дмитрий Рыжов.

Стоит отметить, что оба игрока имеют опыт выступлений за ЦСКА.

Ранее в «Арарат» перешел бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко. Также в команде из третьего дивизиона России могут оказаться Динияр Билялетдинов и Владимир Быстров.

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