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«Арарат» подписал двух бывших игроков ЦСКА

2 июня 2017, 00:50
14

Московский «Арарат» объявил о подписании двух новых футболистов. Как сообщается на официальном сайте клуба, команду пополнили голкипер Сергей Ревякин и форвард Дмитрий Рыжов.

Стоит отметить, что оба игрока имеют опыт выступлений за ЦСКА.

Ранее в «Арарат» перешел бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко. Также в команде из третьего дивизиона России могут оказаться Динияр Билялетдинов и Владимир Быстров.

Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

Источник: Бомбардир.ру
Россия ЦСКА Рыжов Дмитрий Ревякин Сергей
Комментарии (14)
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СашкаГуров
1496354644
удачи пацанам
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tim_73
1496354809
"Ранее в «Арарат» перешел бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко. Также в команде из третьего дивизиона России могут оказаться Ринат Билялетдинов и Владимир Быстров." Что простите? Ринат Билялетдинов? Не поздно ли ему в футбол играть в 59 лет, хоть и в 3-й лиге?))) Возможно Динияр Билялетдинов? :)))
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Alex ostrov
1496355219
Где-то мы что-то похожее уже видели, и это где-то было в южной республике....
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serglider
1496355793
Ну, в ФНЛ "взлетят" с таким составом, а дальше что? Да и еще одна мысль меня посетила, когда будет играть в футбол московское "Тбилиси"?
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stream15
1496358250
Павлюченко будет основным в Арарате, однозначно.
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TAGANROG 161
1496366978
Братья Армяне решили денег в Российский футбол вбухать,а толку выше ФНЛ не поднимутся.
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Томь вперёд
1496367306
Нехилый составчик для ПФЛ собирается!
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Дядя Серёжа
1496368337
Не знаю почему вспомнил Хорена Оганесяна. Был когда то Арарат.
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Mirex_CSKA
1496387782
Анжи-2 ?))) Яб посмотрел на эту команду в ФНЛ.
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firs04
1496390275
Аля Жемчужина!
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