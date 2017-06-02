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    «Арарат» подписал двух бывших игроков ЦСКА

    Московский «Арарат» объявил о подписании двух новых футболистов. Как сообщается на официальном сайте клуба, команду пополнили голкипер Сергей Ревякин и форвард Дмитрий Рыжов.

    Стоит отметить, что оба игрока имеют опыт выступлений за ЦСКА.

    Ранее в «Арарат» перешел бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко. Также в команде из третьего дивизиона России могут оказаться Динияр Билялетдинов и Владимир Быстров.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2017 00:50
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +496

      firs04 2 июня 2017, 10:57

      Аля Жемчужина!

      0
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 2 июня 2017, 10:16

      Анжи-2 ?))) Яб посмотрел на эту команду в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 04:52

      Не знаю почему вспомнил Хорена Оганесяна. Был когда то Арарат.

      2
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      Рейтинг: +571

      levon_man > Дядя Серёжа 2 июня 2017, 07:59

      Хорик был одним из лучших советских футболистов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 2 июня 2017, 04:35

      Нехилый составчик для ПФЛ собирается!

      2
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 2 июня 2017, 04:29

      Братья Армяне решили денег в Российский футбол вбухать,а толку выше ФНЛ не поднимутся.

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      Рейтинг: +571

      levon_man > TAGANROG 161 2 июня 2017, 07:59

      Тут думаю другое. Галицкий создал в Краснодаре академию. Скорее всего Арарат будет получать оттуда игроков и заигрывать . Галицкиой - тоже армянин.

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 2 июня 2017, 02:04

      Павлюченко будет основным в Арарате, однозначно.

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 2 июня 2017, 01:23

      Ну, в ФНЛ "взлетят" с таким составом, а дальше что? Да и еще одна мысль меня посетила, когда будет играть в футбол московское "Тбилиси"?

      1
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      Рейтинг: +160

      виктоша > serglider 2 июня 2017, 06:07

      ...и московские "Нефтчи", "Нистру", "Памир" и "Пахтакор".

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 2 июня 2017, 01:13

      Где-то мы что-то похожее уже видели, и это где-то было в южной республике....

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      Рейтинг: +56

      tim_73 2 июня 2017, 01:06

      "Ранее в «Арарат» перешел бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко. Также в команде из третьего дивизиона России могут оказаться Ринат Билялетдинов и Владимир Быстров."

      Что простите? Ринат Билялетдинов?
      Не поздно ли ему в футбол играть в 59 лет, хоть и в 3-й лиге?)))

      Возможно Динияр Билялетдинов? :)))

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      Рейтинг: +157

      MarkinInOcean > tim_73 2 июня 2017, 01:16

      Очевидно же что в качестве тренера.

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 2 июня 2017, 01:04

      удачи пацанам

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