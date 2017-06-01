Клубы АПЛ суммарно получат от руководства Премьер-лиги 2,4 миллиарда

Стали известны суммы, которые получат клубы АПЛ по итогу нынешнего сезона от руководства Премьер-лиги.

Больше всех заработает «Челси», ставший чемпионом Англии – 150,8 миллиона фунтов стерлингов. За лондонским клубом следуют «Манчестер Сити» (146,9 миллиона), «Ливерпуль» (146,1 миллиона), «Тоттенхэм» (145,5 миллионов), «Манчестер Юнайтед» (141,1 миллиона) и «Арсенал» (139,6 миллиона).

Суммарно клубы АПЛ получат 2,4 миллиарда фунтов стерлингов.

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