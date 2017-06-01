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    Клубы АПЛ суммарно получат от руководства Премьер-лиги 2,4 миллиарда

    Стали известны суммы, которые получат клубы АПЛ по итогу нынешнего сезона от руководства Премьер-лиги.

    Больше всех заработает «Челси», ставший чемпионом Англии – 150,8 миллиона фунтов стерлингов. За лондонским клубом следуют «Манчестер Сити» (146,9 миллиона), «Ливерпуль» (146,1 миллиона), «Тоттенхэм» (145,5 миллионов), «Манчестер Юнайтед» (141,1 миллиона) и «Арсенал» (139,6 миллиона).

    Суммарно клубы АПЛ получат 2,4 миллиарда фунтов стерлингов.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: АПЛ

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    01.06.2017 18:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 1 июня 2017, 19:23

      Вот этим все сказано какой турнир самый престижный на Земле!!!

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Psih86 2 июня 2017, 00:47

      Престиж...есть фильм такой тоже..но, не об этом. Где деньги работают - там и процветает событие, на деньгах построенное..все это знают, просто захотелось написать)

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Psih86 2 июня 2017, 00:48

      НХЛ, НБА, всё, молчу)

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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 18:58

      Есть за что сражаться ! Но все же Чемпионшип за переход в АПЛ не перепрыгнули !

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      Рейтинг: +581

      Чеба 1 июня 2017, 18:45

      Какая большая денюжка! Мне бы часть от нее...

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