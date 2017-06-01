«Барселона» готова за 32 миллиона приобрести защитника «Реала Сосьедад»

Защитник «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинес может продолжить карьеру в «Барселоне». По информации источника, в услугах 26-летнего испанца лично заинтересован новый главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде.

Сообщается, что сине-гранатовые готовы заплатить за футболиста 32 миллиона евро, которые прописаны в контракте в качестве отступных.

В нынешнем сезоне Мартинес провел за «Реал Сосьедад» в Примере 34 матча, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.