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    «Барселона» готова за 32 миллиона приобрести защитника «Реала Сосьедад»

    Защитник «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинес может продолжить карьеру в «Барселоне». По информации источника, в услугах 26-летнего испанца лично заинтересован новый главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде.

    Сообщается, что сине-гранатовые готовы заплатить за футболиста 32 миллиона евро, которые прописаны в контракте в качестве отступных.

    В нынешнем сезоне Мартинес провел за «Реал Сосьедад» в Примере 34 матча, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Skysports

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    01.06.2017 15:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 2 июня 2017, 07:06

      есть же два ЦЗ Пике и Умтити, зачем покупать третьего за такие деньги!лучше купить дешевле молодого Санчеса из Аякса, и свой Марлон. 2 замены двум основным, зона ЦЗ укомплектована! а хорошие деньги надо тратить на правого защитника!! и Центрального полузащитника!!

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 1 июня 2017, 15:09

      И на какой позиции его ставить???

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > гус 1 июня 2017, 16:55

      на замену или вместо Пике или Умтити?

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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > Павел Буре 2 июня 2017, 18:40

      была утка, что пике хочет уйти, может уже и не утка вовсе)))

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