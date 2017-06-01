«Манчестер Юнайтед» не будет покупать Гризманна летом

Руководство «Манчестер Юнайтед» не будет приобретать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна во время летнего трансферного окна. По информации источника, «красные дьяволы» изменили приоритеты в отношении покупок.

Ранее сообщалось, что 26-летний француз хочет покинуть мадридский клуб и уже согласовал условия личного контракт с «МЮ».

В нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» в Примере 36 матчей, в которых забил 16 голов и сделал семь результативных передач.

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