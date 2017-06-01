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    «Манчестер Юнайтед» не будет покупать Гризманна летом

    Руководство «Манчестер Юнайтед» не будет приобретать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна во время летнего трансферного окна. По информации источника, «красные дьяволы» изменили приоритеты в отношении покупок.

    Ранее сообщалось, что 26-летний француз хочет покинуть мадридский клуб и уже согласовал условия личного контракт с «МЮ».

    В нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» в Примере 36 матчей, в которых забил 16 голов и сделал семь результативных передач.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    01.06.2017 14:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +30

      ФК Факел 1 июня 2017, 18:31

      Просто Атлетико отклонил предложение точнее Боссы))) вот и все А в новостях написали что Манчестер не будет приобретать Гинеально

      0
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      Рейтинг: +138

      CatMatros > ФК Факел 1 июня 2017, 19:10

      Они не могут отклонить предложение.
      Там клаусула в контракте 100 млн.То есть если 100 лямов выкладывает любой абсолютно клуб и игрок сам не против перехода,то переход состоится.
      Просто Атлетико запрещено этим летом покупать игроков,а если уйдет Гризманн ,то это ударит по команде.

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 1 июня 2017, 17:24

      Правильно. Нах. Ибра больше закидывает в ворота.

      -1
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      Рейтинг: +27

      Bekmankek 1 июня 2017, 16:24

      Ну и правильно сделали,а то Атлетико без него на дно упадёт

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 16:00

      Так правильно ! Атлетико пролетел в суде . Он сам сейчас на большой игле .

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      Рейтинг: +55

      Vaval 1 июня 2017, 15:41

      Возможно это связано с продлением Ибры

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 1 июня 2017, 15:04

      Устроили ромашку хочу не хочу)))

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 1 июня 2017, 15:04

      А кого вместо гризмана будет покупать??? или на Ибру будут надеятся?

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 1 июня 2017, 15:00

      То будут то не будут..то согласовал то похххх на согласование...каждый день разный бред строчите

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