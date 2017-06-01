Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Щесны может стать долгосрочной заменой Буффона в «Ювентусе»

    Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны может продолжить карьеру в «Ювентусе». По информации источника, туринский клуб рассматривает 27-летнего поляка в качестве долгосрочной замены Джанлуиджи Буффону и готов заплатить за него 14 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее сообщалось, что в услугах вратаря заинтересованы «Милан» и «Наполи».

    Нынешний сезон Щесны на правах аренды провел в «Роме», где принял участие в 38 матчах римского клуба и пропустил 33 мяча.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2017 12:15
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 2 июня 2017, 03:00

      При всем уважении к Войцеху, но вряд ли...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 1 июня 2017, 17:22

      А как Вам Доннарумма ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 15:23

      Если на замену Буффону на перспективу - вполне нормально . За пару лет привыкнет к Юве , а там и Буффон после ЧМ может бутсы повесить . А молодые в самом деле могут скиснуть !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 1 июня 2017, 14:00

      К Нигматуллину с Филимоновым ещё можно присмотреться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Алекс 914 1 июня 2017, 13:24

      Щесны вечный. Когда еще за Арсенал играть начал... Как Буффон будет до пенсии играть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 июня 2017, 13:03

      уж лучше доннарумму или перина взять

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Flydis > Asbjorn 1 июня 2017, 13:40

      На Перина нужно будет еще посмотреть. После травмы че угодно может быть с ним. А так, он вполне хорош.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 1 июня 2017, 13:00

      А чем Нето то хуже? По мне так он даже сильнее.
      Не нужный трансфер, или просто утка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 1 июня 2017, 12:43

      Тогда скамейка под поляком будет в удивительном блеске

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 1 июня 2017, 12:34

      Ну такое...
      Зная бюджет Юве, можно и за Доннарумму потягаться

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Flydis 1 июня 2017, 12:38

      Где гарантии,что Доннарумма через несколько лет не скиснет? А Войцех уже сформировавшийся сильный кипер, стабильно показывающий свой класс.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Flydis > Pro100Kid 1 июня 2017, 13:39

      Скиснуть может каждый, абсолютно. Никто гарантий стабильности не даст ни Джанлуиджи, ни Войцеху. И да, Войцех еще тот любитель в ладушки поиграть со времен Арсенала. Доннарумма уже сейчас показывает отличную игру и ему есть куда прогрессировать.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11