Щесны может стать долгосрочной заменой Буффона в «Ювентусе»

Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны может продолжить карьеру в «Ювентусе». По информации источника, туринский клуб рассматривает 27-летнего поляка в качестве долгосрочной замены Джанлуиджи Буффону и готов заплатить за него 14 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что в услугах вратаря заинтересованы «Милан» и «Наполи».

Нынешний сезон Щесны на правах аренды провел в «Роме», где принял участие в 38 матчах римского клуба и пропустил 33 мяча.

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