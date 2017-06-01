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    «Арсенал» может отказаться от Уилшира из-за частых травм

    Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшир, права на которого принадлежат «Арсеналу», обеспокоен своим будущим. Его контракт с лондонским клубом истекает через год, а клуб пока не торопится продлевать его. Если этого не произойдет, то через год Уилшир покинет «Арсенал» на правах свободного агента.

    Главной проблемой 25-летнего футболиста является его высокая склонность к травмам. Концовку прошедшего сезона Уилшир пропустил из-за трещины в малоберцовой кости. Всего за сезон он провел 29 матчей в Премьер-лиге, отдав в них три результативные передачи.

    Источник: The Times

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    01.06.2017 08:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 1 июня 2017, 11:44

      Правильно, раз так, то вон в Арарат его, к Павличенке

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 1 июня 2017, 09:50

      Вот так ломаются некогда очень перспективные игроки которым прочили большое будущее.

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