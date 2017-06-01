«Арсенал» может отказаться от Уилшира из-за частых травм

Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшир, права на которого принадлежат «Арсеналу», обеспокоен своим будущим. Его контракт с лондонским клубом истекает через год, а клуб пока не торопится продлевать его. Если этого не произойдет, то через год Уилшир покинет «Арсенал» на правах свободного агента.

Главной проблемой 25-летнего футболиста является его высокая склонность к травмам. Концовку прошедшего сезона Уилшир пропустил из-за трещины в малоберцовой кости. Всего за сезон он провел 29 матчей в Премьер-лиге, отдав в них три результативные передачи.