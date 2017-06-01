Мбаппе отказал Гвардиоле ради «Реала»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе ответил отказом на предложение продолжить карьеру в «Манчестер Сити». 18-летний футболист заинтересовал главного тренера англичан Хосепа Гвардиолу, который готов был гарантировать тому одну из ключевых ролей в предстоящем сезоне. Но Мбаппе на это ответил отказом, надеясь оказаться в «Реале» в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Мбаппе уже дал согласие на переезд в Мадрид. В прошедшем сезоне Мбаппе провел за «Монако» в чемпионате Франции 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.