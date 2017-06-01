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    Мбаппе отказал Гвардиоле ради «Реала»

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе ответил отказом на предложение продолжить карьеру в «Манчестер Сити». 18-летний футболист заинтересовал главного тренера англичан Хосепа Гвардиолу, который готов был гарантировать тому одну из ключевых ролей в предстоящем сезоне. Но Мбаппе на это ответил отказом, надеясь оказаться в «Реале» в следующем сезоне.

    Ранее сообщалось, что Мбаппе уже дал согласие на переезд в Мадрид. В прошедшем сезоне Мбаппе провел за «Монако» в чемпионате Франции 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Marca

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    01.06.2017 07:42
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +886

      xColaz 1 июня 2017, 13:16

      Его там Роналду в раздевалке чпокнет

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 1 июня 2017, 10:40

      Вымрет там. Вот увидите.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 1 июня 2017, 10:26

      ну и правильно там жезус есть

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 1 июня 2017, 10:11

      блииин Мбаппе не чуди... какой ж..пу Реал, зачем тебе те калеки...

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 1 июня 2017, 09:49

      Он будет играть не чистого форварда, а на фланге. Учитывая уход Бэйла - место в составе гарантировано. Так что - все норм у него будет

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 > DEFENDER114 1 июня 2017, 10:32

      А Иско?

      -1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 > Munez89 2 июня 2017, 17:04

      А что Иско? Иско - ЦАП - плэймейкер (еще не раскрывшийся до конца с великолепным потенциалом), Мбаппе - ЛФА.. может, когда еще мышцами обрастет и станет ЦФД, но на данном этапе он - вариант Бэйла и Кристины

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 1 июня 2017, 09:28

      Ну очень большие деньги за него хотят.. не стоит он столько.. и играть он не будет, если только уйдёт Бензема и Зизу будет ставить его не смотря ни на что в основу..

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 1 июня 2017, 09:21

      Парень умный... Знает. Реал есть РЕАЛ,а Гвардиола фуфло. Наверняка это его последний сезон в М.Сити.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > dzhanavar 1 июня 2017, 09:27

      Я не поклонник Гварда, но ты очень предвзято рассуждаешь.

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > dzhanavar 1 июня 2017, 09:37

      Фуфло.....конечно ты загнул...

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar > Alex3920486 1 июня 2017, 10:55

      )) Может быть. Не спорю. Но Гвардиола кроме тики така ничего не придумал. Я считаю его человеком,которому просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Он играл в Барсе времен Круиффа. Легендарный Круифф,фантастический футбол,чудная Барселона. Мог бы чему то научиться...А так,тики така...

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar > ItalianFootball 1 июня 2017, 11:12

      Как тренер,Гвардиола ноль... За примерами далеко ходить не надо. В М.Сити его очень культурно сделали и Раньери с Лестером,и Конте. А как его добил Реал с Анчелотти в Мюнхене 4:0,вообще пособия для тренеров. Если попадется Спартаку,и Каррера тоже его сделает.))) Перечень итальянцев только для тебя))

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > dzhanavar 2 июня 2017, 10:33

      Ты вспомни слова Круиффа - Играть в футбол очень просто, но сложнее всего играть в простой футбол. У Гварда это получалось, катаешь мяч по полукругу у штрафной а-ля гандбол и забиваешь. Если работает тактика то зачем менять ? Или ты знаешь много спецов., у которых по 3 равносильных тактики в рукаве ?

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar > ItalianFootball 2 июня 2017, 16:08

      Время покажет. Он уже тренер команды,где игроки не являются чемпионами мира и Европы... Посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > dzhanavar 3 июня 2017, 09:47

      Тут абсолютно согласен. Но такой финансовый ресурс если грамотно использовать можно достичь высот.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 июня 2017, 09:18

      к Зидану-батюшке....

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > 84aivengo 1 июня 2017, 09:27

      Было бы здорово если бы у него алжирские корни нашлись)))) Я бы тогда точно параллель провел)

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 1 июня 2017, 09:08

      Да кто из молодых не хочет перейти в Реал! Отличные условия контракта, отличный стадион, отличные тренировочные поля, отличная погода, отличный тренер...да все отлично)))

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Dimon013 1 июня 2017, 09:27

      В Монако тоже тепло и хорошие условия . А еще налогов с зарплаты практически нет .

      2
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      Рейтинг: +65

      lexa52rusnnVOLGA 1 июня 2017, 08:18

      зря наверно)

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