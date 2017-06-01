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  • Веллитон: «Спартак» был для меня настоящей семьей, родным домом»

Веллитон: «Спартак» был для меня настоящей семьей, родным домом»

1 июня 2017, 06:20
4

Нападающий «Кайсериспора» Веллитон признался, что скучает по России, в том числе – по болельщикам «Спартака», за который он выступал с 2007 по 2014 годы. Он до сих пор под впечатлением от работы с Валерием Карпиным и Леонидом Федуном.

— Какие воспоминания связывают вас с Россией и «Спартаком»?

— Я очень люблю вашу страну, в ней прошла большая часть моей профессиональной карьеры. Могу сказать, что годы, проведенные в России, — одни из самых счастливых в моей жизни. Что касается «Спартака», то этот клуб был для меня настоящей семьей, родным домом. Именно в этой команде, которой я посвятил свои лучшие футбольные годы, я по-настоящему раскрылся, получил любовь и признание болельщиков. Тогдашний главный тренер красно-белых Валерий Карпин был для меня как отец. Остались самые приятные воспоминания о работе с ним и владельцем клуба – Леонидом Федуном. Всегда вспоминаю о «Спартаке» и времени, проведенном там, только добрыми словами.

— Скучаете по этому периоду вашей карьеры?

— Конечно! Особенно по спартаковским болельщикам. Поддержка у клуба просто великолепная. До сих пор помню переполненные стадионы и рев фанатов. Я знаю, о чем говорю, так как ощутил это на себе. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить болельщиков за ту поддержку, которую они оказывали мне и моей команде.

— Вы не сталкивались в России с проявлением расизма?

— Признаюсь честно: в первый месяц пребывания в вашей стране я действительно страдал от этого. Но вскоре люди перестали обращать внимание на цвет моей кожи, так как я показывал неплохой футбол и всем это нравилось. Вообще расизм в футболе – ужасное явление и очень серьезная проблема, которую необходимо искоренить.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (4)
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talgatnurzhanov2006
1496291250
красава, до сих пор помню его ускорение от защитников уходил как от стоящих!
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SeniorMoroz91
1496296061
Жаль чемпионом не стал с нашей командой.
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vladimir-7
1496297725
Просится в Спартак.
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Диктор
1496314540
Дважды в одну реку не войдешь-хотя все на усмотрения тренера.
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