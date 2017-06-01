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    Веллитон: «Спартак» был для меня настоящей семьей, родным домом»

    Нападающий «Кайсериспора» Веллитон признался, что скучает по России, в том числе – по болельщикам «Спартака», за который он выступал с 2007 по 2014 годы. Он до сих пор под впечатлением от работы с Валерием Карпиным и Леонидом Федуном.

    — Какие воспоминания связывают вас с Россией и «Спартаком»?

    — Я очень люблю вашу страну, в ней прошла большая часть моей профессиональной карьеры. Могу сказать, что годы, проведенные в России, — одни из самых счастливых в моей жизни. Что касается «Спартака», то этот клуб был для меня настоящей семьей, родным домом. Именно в этой команде, которой я посвятил свои лучшие футбольные годы, я по-настоящему раскрылся, получил любовь и признание болельщиков. Тогдашний главный тренер красно-белых Валерий Карпин был для меня как отец. Остались самые приятные воспоминания о работе с ним и владельцем клуба – Леонидом Федуном. Всегда вспоминаю о «Спартаке» и времени, проведенном там, только добрыми словами.

    — Скучаете по этому периоду вашей карьеры?

    — Конечно! Особенно по спартаковским болельщикам. Поддержка у клуба просто великолепная. До сих пор помню переполненные стадионы и рев фанатов. Я знаю, о чем говорю, так как ощутил это на себе. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить болельщиков за ту поддержку, которую они оказывали мне и моей команде.

    — Вы не сталкивались в России с проявлением расизма?

    — Признаюсь честно: в первый месяц пребывания в вашей стране я действительно страдал от этого. Но вскоре люди перестали обращать внимание на цвет моей кожи, так как я показывал неплохой футбол и всем это нравилось. Вообще расизм в футболе – ужасное явление и очень серьезная проблема, которую необходимо искоренить.

    Источник: Известия

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    01.06.2017 06:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 июня 2017, 13:55

      Дважды в одну реку не войдешь-хотя все на усмотрения тренера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 июня 2017, 09:15

      Просится в Спартак.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 1 июня 2017, 08:47

      Жаль чемпионом не стал с нашей командой.

      4
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 1 июня 2017, 07:27

      красава, до сих пор помню его ускорение от защитников уходил как от стоящих!

      3
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