Усманов: «Без должной поддержки руководства наследие Венгера в «Арсенале» может быть запятнано»

Акционер «Арсенала» Алишер Усманов прокомментировал информацию о продлении контракта главного тренера Арсена Венгера с лондонским клубом.

Как сообщалось ранее, новое соглашение рассчитано на два года. Под руководством французского специалиста «канониры» по итогам нынешнего сезона заняли в турнирной таблице АПЛ пятое место и впервые за 20 лет не попали в Лигу чемпионов.

«Я доволен тем, что Арсен Венгер продолжит работу с «Арсеналом» в ближайшие два года, так как это один из лучших тренеров Европы. Теперь очень важно, чтобы он получил полную поддержку от руководства и крупнейшего акционера клуба. Но без должной поддержки руководства наследие Венгера в «Арсенале» может быть запятнано», – сказал Усманов.