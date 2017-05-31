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  • Усманов: «Без должной поддержки руководства наследие Венгера в «Арсенале» может быть запятнано»

Усманов: «Без должной поддержки руководства наследие Венгера в «Арсенале» может быть запятнано»

31 мая 2017, 22:48
8

Акционер «Арсенала» Алишер Усманов прокомментировал информацию о продлении контракта главного тренера Арсена Венгера с лондонским клубом.

Как сообщалось ранее, новое соглашение рассчитано на два года. Под руководством французского специалиста «канониры» по итогам нынешнего сезона заняли в турнирной таблице АПЛ пятое место и впервые за 20 лет не попали в Лигу чемпионов.

«Я доволен тем, что Арсен Венгер продолжит работу с «Арсеналом» в ближайшие два года, так как это один из лучших тренеров Европы. Теперь очень важно, чтобы он получил полную поддержку от руководства и крупнейшего акционера клуба. Но без должной поддержки руководства наследие Венгера в «Арсенале» может быть запятнано», – сказал Усманов.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (8)
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крекерс
1496260537
Усманов наворовав столько денег,даже не может дельно помочь Арсеналу.Акционер еще называется...
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exreporter
1496268133
Даже сложно описать эмоции, с которыми читается эта новость. Со всех точек зрения.
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loko-the_best
1496283796
Конечно, хочется более жирную долю Арсенала иметь, вкладывать то, что наворовал, чтобы наворовать еще и там.
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Cobold
1496292198
Урод и псевдо-патриот.... вкладывает он деньги в иноземный клуб.... падла, наворовал, так спаси Торпедо или ещё какой-нибудь Российский клуб! Выведи его наворованными деньгами на топ уровень! А то моду взяли, ублюдки, о России думать сидя в Лондоне и покуривая сигары.
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dok66
1496297274
Усманов в последнее время активизировался . Судя по всему создает общественное мнение против американца . Видимо очень сильно хочет из миноритариев перейти в главные акционеры .
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Argon
1496299417
Урод этот Усманов. Деньги заработанные в России должны вкладываться в Российский футбол, а не утекать за бугор.
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kykyi
1496307522
Да, Усманов толк в "поддержке руководства" знает. И слово "запятнанный" ему знакомо хорошо.
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