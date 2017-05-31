Официально: «Арсенал» продлил контракт с Венгером

Лондонский «Арсенал» продлил контракт с главным тренером команды Арсеном Венгером. Как сообщает официальный сайт «канониров», новое соглашение с французским специалистом рассчитано на два года.

«Я люблю этот клуб и смотрю в будущее с надеждой и азартом. Благодарен за поддержку руководству клуба. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы выиграть как можно больше трофеев. Это то, что хотим мы и болельщики по всему миру», – сказал Венгер.

Напомним, Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. По итогам нынешнего сезона лондонский клуб занял пятое место в турнирной таблице АПЛ и впервые за 20 лет не пробился в Лигу чемпионов.