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  • Самедов: «Спартак» должен удерживать чемпионскую планку каждый год»

Самедов: «Спартак» должен удерживать чемпионскую планку каждый год»

31 мая 2017, 18:47
11

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов выразил мнение, что московский клуб должен становиться чемпионом России каждый сезон.

Отметим, что по итогам нынешнего розыгрыша РФПЛ красно-белые завоевали золотые медали, став сильнейшим клубом страны впервые с 2001 года.

«Это было очень волнительно вернуться спустя 12 лет в «Спартак». Как я уже говорил лично для меня – это исторический момент. И, конечно, выиграть чемпионство со «Спартаком» – это неописуемый восторг.

Чемпионство? Болельщики 16 лет этого ждали этого момента, это праздник для всех. «Спартак» должен удерживать эту планку и стараться каждый год добиваться максимальных результатов», – сказал Самедов.

Источник: Itasportpress
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (11)
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Mahone
1496246224
Правильно,необходимо удержать первое место и в следующем году,удачи вам Спартак!!!!!!
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dok66
1496247783
Что за х-нь ! "Становиться чемпионом каждый год" - такого Самедов не мог сказать . Он реальный пацан !
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NEON-SM
1496247899
ну как минимум медали должны брать в следующем розыгрыше, соперники сильнее не станут
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subbotaspartak
1496247982
Каждый год это конечно приятно, Но как то невероятно. А ты не бредил, Самедов?
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Popularov
1496248250
Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина, Мешкова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ! Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!! Они не хотят введения видео повторов! Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!! А кто против введения видео повторов, того из футбола ГНАТЬ ВОН!!!! Только видео повторы смогут ЧЕСТНО и ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе. Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР. Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран. Очень верное и правильное решение для РЕШИТЕЛЬНОЙ борьбы с футбольной и судейской коррупцией, которая захлестнула европейские страны и Россию! И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков и другие чиновники РФС, в постыдном "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под смешными предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ! Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе. Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.
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Roman Armeec
1496250910
Ювентусом себя почувсвовал чтоль?
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кошмарик
1496252223
Саша !!! узбагойся!
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Taps
1496254563
Жди ещё 15 лет !
Ответить
мы_не_рабы
1496259812
Долгих 15 лет в Спартаке говорили о Чемпионстве. Надо быть первыми, первыми, первыми, первыми....... и ни шиша. Наконец на 16-ый год спустились на землю, поставили нормальную задачу: попасть в Лигу Европы. И команду отпустило. А дальше многое сложилось и успех пришёл. Не надо держать планку. Играйте для Нас с полной самоотдачей, уважайте болельщиков и соперников, и успех придёт ещё не раз!
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