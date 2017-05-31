Самедов: «Спартак» должен удерживать чемпионскую планку каждый год»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов выразил мнение, что московский клуб должен становиться чемпионом России каждый сезон.

Отметим, что по итогам нынешнего розыгрыша РФПЛ красно-белые завоевали золотые медали, став сильнейшим клубом страны впервые с 2001 года.

«Это было очень волнительно вернуться спустя 12 лет в «Спартак». Как я уже говорил лично для меня – это исторический момент. И, конечно, выиграть чемпионство со «Спартаком» – это неописуемый восторг.

Чемпионство? Болельщики 16 лет этого ждали этого момента, это праздник для всех. «Спартак» должен удерживать эту планку и стараться каждый год добиваться максимальных результатов», – сказал Самедов.