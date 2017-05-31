Санчес и Озил хотят покинуть «Арсенал»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес и полузащитник Месут Озил этим летом хотят покинуть лондонский клуб. 28-летний чилиец близок к переходу в «Баварию», а 28-летний немец турецкого происхождения сможет уйти через год на правах свободного агента. Напомним, что оба футболиста связаны контрактом с «Арсеналом» до июня 2018 года.

«Арсенал» по итогам сезона занял пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, упустив возможность принять в следующем сезоне участие в Лиге чемпионов.