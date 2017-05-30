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Игнатьев: «Каррера – лучший тренер сезона»

30 мая 2017, 21:49
5

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что Массимо Карреру должны признать лучшим тренером сезона. Напомним, под руководством итальянского специалиста «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России.

«Определенно, Каррера – лучший тренер сезона. Показателен результат. Каррере и его штабу удалось изменить ментальность футболистов. Они показывали футбол, исходящий из идей Массимо. «Спартак» менялся физически, тактически и психологически», – отметил Игнатьев.

Ранее лучшим тренером российского чемпионата Карреру назвал Ринат Билялетдинов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (5)
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filosof sparty
1496177517
Если быть объективным так и есть! Конечно Бердыев всегда на высоком уровне, но Массимо пришёл, увидел, победил!!! Ведь что тактика, что физика, а тем более психология были на другом уровне при нем!
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роналдон
1496178269
Лучший после Бердыева! Вот пусть принесет для России побольше очков в еврокубках, покажет достойную игру - тогда и увидим, кто лучший.
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Decorhome
1496186053
Это без вопросов
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Popularov
1496190912
Лучший тренер сезона Виктор Гончаренко из ЦСКА, а Каррера и близко НЕ СТОЯЛО!!! Этот футбольный сезон 2016/17 был и стал самым СКАНДАЛЬНЫМ! Такого скандального сезона никогда у нас ещё НЕ БЫЛО, что при СССР, что при России. Федун очень постарался и приложил свою руку к этому! Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания! Судейство Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва, Сухого, Турбина и других - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства имени Будогосского, Бутенко, Баскакова, чиновников РФС, которые, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЮТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака, этих и других оскандалившихся судей!!! У "СПАРТАКА" никогда НЕ БЫЛО стабильной ИГРЫ. Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ" и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне! Каррера в «Спартаке» установил АНТИРЕКОРД чемпионата России по числу поражений с разгромным счётом в этом сезоне. Поражение от тульского «Арсенала» в 30-м туре стало для спартаковцев третьим в нынешнем розыгрыше РФПЛ. Ранее «Спартак» пропустил три мяча от «Крыльев Советов» (итоговый счет: 0-4) и «Ростова». Впервые в истории чемпион был разгромлен ТРИЖДЫ. А Каррере звание "лучшего" среди худших наградили и НЕ ЗАСЛУЖЕННО! А вспомните, как Спартак БЕЗДАРНО выбыл из розыгрыша Кубка России по футболу! Это большая "заслуга", со знаком МИНУС, Карреры и игроков Спартака, которые БЕЗОБРАЗНО играли и заслуженно проиграли команде СКА-Хабаровск, которая выступает в ФНЛ! А Каррере звание "лучшего" среди худших наградили и НЕ ЗАСЛУЖЕННО! Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!! Всю работу в Спартаке сделали арбитры. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!! А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб! Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!! Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕССТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате. Аленичев ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой спартаковской медали и правильно сделал. А зачем Дмитрию Аленичеву медаль, которая получена благодаря судейским скандалам в пользу Спартака и во вред другим командам??? Поэтому Дмитрий Аленичев и ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой федуновской медали с судейским скандальным ОТЛИВОМ! А Каррере звание "лучшего" среди спартаковских худших - вынь, да ПОЛОЖ.
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OfaZavr
1496218500
Всё верно. Результат налицо.
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