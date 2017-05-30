Игнатьев: «Каррера – лучший тренер сезона»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что Массимо Карреру должны признать лучшим тренером сезона. Напомним, под руководством итальянского специалиста «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России.

«Определенно, Каррера – лучший тренер сезона. Показателен результат. Каррере и его штабу удалось изменить ментальность футболистов. Они показывали футбол, исходящий из идей Массимо. «Спартак» менялся физически, тактически и психологически», – отметил Игнатьев.

Ранее лучшим тренером российского чемпионата Карреру назвал Ринат Билялетдинов.