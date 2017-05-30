Комментаторы «Матч ТВ» сыграют с ветеранами сборной России в День защиты детей

В четверг, 1 июня, в московском Парке легенд в рамках открытия современного футбольного поля состоится выставочный матч между экс-игроками сборной России и комментаторами телеканала «Матч ТВ». В составе работников телевидения сыграют Александр Шмурнов, Дмитрий Шнякин, Михаил Поленов, Павел Занозин и другие. Противостоять им будут Александр Мостовой, Валерий Карпин, Роман Широков, Евгений Алдонин, Владимир Быстров и другие ветераны.

Сообщается, что Мостовой проведет мастер-класс для футболистов детской футбольной школы «Родина», которые также будут участвовать в открытиии площадки.