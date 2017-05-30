Кесси прибыл на медосмотр в «Милан»

Полузащитник «Аталанты» Франк Кесси прибыл в медицинский центр «Милана». 20-летний игрок дал согласие на переход в стан «россонери», у которых уже есть договоренность с «богами» по его трансферу.

В течение сегодняшнего и завтрашнего дней ивуариец пройдет медицинское обследование, после которого будет заключен контракт.

Хавбек станет вторым приобретением миланцев в летнее трансферное окно. Ранее стало известно, что защитник «Вильярреала» Матео Мусаччио также прошел медосмотр. Тем не менее, о подписании соглашения с аргентинцем еще объявлено не было.

В завершившемся сезоне Кесси принял участие в 31-м матче, записав на свой счет семь голов и четыре результативные передачи.