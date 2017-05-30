Насри может продолжить карьеру в «Фенербахче»

Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри может продолжить карьеру в Турции. Как сообщается, «Фенербахче» заинтересован в 29-летнем футболисте. Француз нынешний сезон провел в аренде в «Севилье». Рыночная стоимость хавбека оценивается в 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Севилья» не планирует выкупать игрока, при этом «Фенербахче» также склоняется к аренде.

В завершившемся сезоне Насри в чемпионате Испании провел 23 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.