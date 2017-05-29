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  • Фурсенко: «Манчини – главный кандидат на должность тренера «Зенита»

Фурсенко: «Манчини – главный кандидат на должность тренера «Зенита»

29 мая 2017, 22:19
7

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко объяснил причины увольнения с поста главного тренера команды Мирчи Луческу, а также заявил, что итальянский специалист Роберто Манчини – главный кандидат на замену румына.

– Означает ли увольнение Мирчи Луческу, что причина не самого удачного сезона – в тренере?

– Нет, здесь целый ряд обстоятельств. Луческу, надо отдать ему должное, очень сильный специалист. Мирча позитивно зарекомендовал себя в «Шахтере», да и на предыдущих местах у него все было успешно. Мне кажется, он просто не смог вписаться в тот стиль и коллектив, который был в «Зените».

– Правда ли, что главный кандидат на должность тренера «Зенита» – Роберто Манчини?

– Правда.

«Зенит» по итогам минувшего сезона занял третье место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Манчини Роберто Фурсенко Сергей
Комментарии (7)
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life85
1496086263
Очередная трата денег !!!
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acer2003
1496086783
Причина неудачного сезона Зенита лежит на плечах Луческу, только так....
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Gornostay
1496089114
Ну поглядим
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erma
1496090047
Есть горе от ума, а есть беда от бабла. Второе это как раз случай Зенита. Они могли бы пойти по пути Шахтера, который нашел и поднял таких игроков как Мхитарян, Дуглас Коста, Виллиан, Фернандиньо, Луис Адриано, Алекс Тейшейра ( и создал отличный микроклимат в коллективе). Но нет у Зенита долгосрочного планирования. Опять будут решать проблемы баблом. Для нашей страны это путь в никуда.
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Garrincha58
1496091410
Манчини главный кандидат, но огласите пожалуйста весь список
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Vratarь
1496137363
"Правда, что у вас новые грабли? - Правда"
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