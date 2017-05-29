Фурсенко: «Манчини – главный кандидат на должность тренера «Зенита»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко объяснил причины увольнения с поста главного тренера команды Мирчи Луческу, а также заявил, что итальянский специалист Роберто Манчини – главный кандидат на замену румына.

– Означает ли увольнение Мирчи Луческу, что причина не самого удачного сезона – в тренере?

– Нет, здесь целый ряд обстоятельств. Луческу, надо отдать ему должное, очень сильный специалист. Мирча позитивно зарекомендовал себя в «Шахтере», да и на предыдущих местах у него все было успешно. Мне кажется, он просто не смог вписаться в тот стиль и коллектив, который был в «Зените».

– Правда ли, что главный кандидат на должность тренера «Зенита» – Роберто Манчини?

– Правда.

«Зенит» по итогам минувшего сезона занял третье место в турнирной таблице РФПЛ.