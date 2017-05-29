Газзаев: «На «Спартак» будут смотреть и в Европе, и в России как на лидера национального первенства»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев уверен, что перед стартом следующего сезона «Спартаку» понадобится усиление. Кроме того, в предстоящей Лиге чемпионов перед командой должны ставиться самые высокие цели.

«Команде непременно надо усилиться, потому что теперь на «Спартак» будут смотреть и в Европе, и в России как на лидера национального первенства. По его игре и результатам в Лиге чемпионов будут оценивать уровень футбола в нашей стране. То же самое касается и ЦСКА, и тех клубов, которые будут выступать в Лиге Европы.

Нельзя ставить задачу «просто пройти как можно дальше». Что это за задача? Надо в любом турнире стремиться к самой высокой цели! Только так мы сможем воспитать в людях три качества – уверенность, ответственность и стремление к победам. Это то, что необходимо игрокам. Думаю, что все эти вопросы очень важны и с точки зрения популяризации футбола», – считает Газзаев.

Напомним, что «Спартак» стал чемпионом впервые с 2001 года.