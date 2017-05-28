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Коста покинет «Челси» лишь ради одного клуба

28 мая 2017, 06:25
11

Форвард «Челси» Диего Коста отметил, что не намерен покидать команду в летнее трансферное окно. Футболист готов принять предложение лишь от бывшего своего клуба «Атлетико».

«Я оставлю «Челси» только ради «Атлетико». В ином случае останусь здесь. Я не заинтересован в других клубах», – заявил форвард.

Рыночная стоимость Косты оценивается в 45 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий провел в чемпионате Англии 35 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Атлетико Челси Коста Диего
Комментарии (11)
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КЭТиК
1495944921
Безусловно сильный игрок.
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ЮЗИК
1495946152
Стабильный игрок
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GARIK-Al
1495947333
Значит с китайцами не срослось.
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Ще Гевара
1495948307
Попылит ещё в Европе.
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Garrincha58
1495951361
ну и правильно он просто монстр именно для АПЛ
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Lexa_Lexa
1495952041
Поедет в Китай этим летом
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pzdc.
1495954939
Мужик. Не хочет губить карьеру, понимает чего ожидает его в Китае.
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VIPded
1495955076
Намек китаезам, чтобы не мелочились при торгах.
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Mr_Murder
1495965303
поживём -увидим
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NEMETSRUS
1496044729
Будем посмотреть :-)
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