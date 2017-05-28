Коста покинет «Челси» лишь ради одного клуба

Форвард «Челси» Диего Коста отметил, что не намерен покидать команду в летнее трансферное окно. Футболист готов принять предложение лишь от бывшего своего клуба «Атлетико».

«Я оставлю «Челси» только ради «Атлетико». В ином случае останусь здесь. Я не заинтересован в других клубах», – заявил форвард.

Рыночная стоимость Косты оценивается в 45 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий провел в чемпионате Англии 35 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.