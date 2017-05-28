Кубок Германии – первая награда Ройса за три года

«Боруссия» добилась победы в Кубке Германии, обыграв «Айнтрахт» (2:1) в решающем матче турнира. Для 27-летнего полузащитника Марко Ройса трофей стал первой наградой за три года (речь как о кубках, так и медалях финалиста).

Немец отсутствовал по причине травм в трех проигранных финалах Кубка Германии с 2013 по 2016 год, пропустил победный для сборной Германии чемпионат мира-2014 и не играл на чемпионате Европы-2016, где подопечные Йохаима Лева завоевали бронзовый комплект наград.

В минувшем сезоне Ройс забил 13 голов и отдал восемь результативных передач в 24-х матчах за команду Томаса Тухеля. В турнирной таблице Бундеслиги дортмундцы финишировали на третьей строчке.