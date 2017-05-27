Азар пошутил, что в случае продления контракта с «Челси», клубу не хватит денег на приобретение Лукаку

Полузащитник «Челси» Эден Азар в шутку заявил, что в случае подписания нового контракта с синими, клубу может не хватить средств на приобретение нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку. Напомним, 24-летний форвард «ирисок» уже защищал цвета «пенсионеров» с 2011 по 2014 год, проведя за это время два сезона в аренде.

Ранее СМИ сообщали, что «Челси» намерен вернуть Лукаку этим летом.

«Пока мы не обсуждаем с клубом продление контракта, а ждем завершение сезона. В этом плане меня ничего не беспокоит, скоро мы обо всем поговорим. Если договориться не удастся, поглядим, какие будут еще варианты. В данный момент я счастлив в «Челси». За стол переговоров сядем с руководством после моего возвращения из сборной Бельгии.

В случае продления моего договора с «Челси», клубу может не хватить средств на покупку Лукаку! Шутка. Кто бы не появился в команде, мы будем готовы к новому сезону», – сказал Азар в интервью Het Nieuwsblad.

В завершившемся сезоне Азар принял участие в 42-х поединках, записав в свой актив 17 мячей и семь голевых передач. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2020 года.